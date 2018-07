Leipzig

2017 ist die Anzahl der an Krätze erkrankten Menschen in Sachsen gestiegen. Laut der Barmer Krankenkasse geht das aus einem Anstieg der Verordnungen von Krätze-Medikamenten hervor. Demnach stiegen die Fälle von Krätze in Sachsen um etwa 50 Prozent, deutschlandweit um ungefähr 60 Prozent.

ThTh