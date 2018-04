Bad Schmiedeberg

Die Enten am Teich haben Frühlingsgefühle. In der Nachmittagssonne kommt ihr Gefieder besonders eindrucksvoll zur Geltung. Dennoch müssen sie sich heute ebenso wie die Kurgäste mit der Nebenrolle abfinden. Denn die Promenade der kleinen Kurstadt Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) ist fest in den Händen von Sicherheitsleuten und Polizei. Im historischen Kurhaus dahinter stellt die Runde der ostdeutschen Länderchefs in der sachsen-anhaltischen Provinz gerade einen langen Wunschzettel zusammen, den sie gleich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) präsentieren will.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und die Regierungschefs von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), Berlin, Michael Müller (SPD), Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD) und der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin Immanuel Hoff (Linke) wollen vor allem mehr Bundesinstitute im Osten. Gastgeber Haseloff nannte als Beispiel ein großes geplantes Forschungszentrum zur künstlichen Intelligenz. Die Nato suche einen neuen Standort für ein Logistikzentrum. „Auch da sollte man den Flughafen Leipzig/Halle in Betracht ziehen“, so Haseloff. Er erinnerte auch an den Bundestagsbeschluss, einen weiteren Senat des Bundesgerichtshofes nach Leipzig zu bringen.

Kretschmer und Woidke wünschen sich ein neues Fraunhofer-Institut fürs Lausitzer Braunkohlerevier. Dort könnten Technologien zur Energiespeicherung entwickelt werden. Entsprechende Lösungen seien die Basis, um das mittelfristig geplante Braunkohle-Aus umzusetzen.

Und dann schwebt sie mit dem Hubschrauber ein, die Kanzlerin. Nimmt ein kleines Bad in der erholt wirkenden und freundlich gesinnten Menge, stellt sich in ihrem fuchsiafarbenen Blazer Fotografen und Kamerateams, um gleich mit den Länderchefs im Kurhaus zu verschwinden.

Mehr Bundesbehörden ist eines von vielen Themen zur Stärkung des ländlichen Raums, das die Ost-Regierungschefs drinnen ansprechen wollen. Der größte Block ist die nötige Neuordnung der Förderpolitik. Der Solidarpakt läuft aus. Künftig sollen nach dem Willen der Bundesregierung strukturschwache Regionen unabhängig von der Himmelsrichtung besonders gefördert werden. Es bleibt damit auch eine Ost-Förderung. Die Kanzlerin sagte zu, die Fördermittelausstattung zu prüfen.

Bevor eine Jahreszahl für den Braunkohlenausstieg genannt wird, müssten strukturpolitische Rahmenbedingungen ermittelt werden, forderten vor allem die mitteldeutschen Länderchefs. Fördergebiete sollen trotz aller Terminprobleme der EU in Haushaltfragen auch künftig weiter Geld erhalten, versprach Merkel. An der Altlastensanierung will sich der Bund auch über 2022 hinaus beteiligen, was die Länderchefs ausdrücklich begrüßten.

In der für ihre Eisenmoorbäder bekannten Kleinstadt an der Grenze zu Sachsen ging es außerdem um die Frage, wie die Versorgung mit Landärzten gesichert werden oder jeder Haushalt ans Breitband angeschlossen werden kann. „Es muss ein Recht auf Internetzugang geben wie für die Versorgung mit Wasser und Strom“, forderte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung sollen verschwinden und für den 5G-Mobilfunk sollten Modellregionen im Osten geschaffen werden,

Haseloff betonte, dass das Netz auch nach dem eigentlichen Ausbau kostendeckend zu betreiben sein muss. Damit das bis 2025 gelingen kann, müsse „noch viel Hirnschmalz investiert werden“, so der Gastgeber. Bisher gebe es noch keine Ideen, wie das umzusetzen sei, ohne für die betreffenden Dorfbewohner besonders hohe Anschlusskosten zu erheben – und damit von einem Vertrag für schnelles Netz zu verschrecken. Die Kanzlerin sicherte eine schnelle Überarbeitung des Fördersystems zu, damit die Glasfaserversorgung wesentlich schneller vorankommt, Kommunen finanziell entlastet und Mobilfunklöcher gestopft werden.

Pauschale Zusagen gab es kaum. Auch Zeit für Schlammbäder blieb keine mehr. Merkel lobte das gute Wetter, das hübsche Städtchen und das schöne Ambiente. „Wir nehmen die Anliegen des Ostens sehr ernst“, sagte sie. Und: „Für uns zählen alle Regionen in Deutschland.“ Abgehakt ist damit auf der langen Wunschliste der Ostländer noch lange nichts.

Von Winfried Mahr