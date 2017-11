Mehr als 30 000 Tauben bei Rassetaubenschau in Leipzig

Calbe/Saale - . Mehr als 30 000 Tauben präsentieren Züchter am Wochenende bei der Verbandsschau der Rassetaubenzüchter in Leipzig. Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf den Chinesentauben, die in diesmal Rasse des Jahres sind.

Der Sonderzüchtungsverein für Chinesentauben aus Calbe in Sachsen-Anhalt bringt 230 Tiere zu der Schau, wie der Vorsitzende Hansjoachim Gerber sagte. „Es macht Spaß, mit Tieren umzugehen, sie jeden Tag zu füttern, Verantwortung zu haben. Die Zucht ist ein besonderes Ereignis, die Jungen aufzuziehen.“ Mit China hätten die Chinesentauben jedoch nichts zu tun. „Der exotische Name war einfach ein Verkaufstrick“, so Gerber.

Rasse des Jahres: Chinesentaube

Im Sonderzüchtungsverein Calbe haben sich vor 75 Jahren Freunde der Chinesentaube zusammengeschlossen. Seit seiner Kindheit haben es Hansjoachim Gerber die Tauben angetan. Schon damals interessierte er sich für diese Vögel. Als er 13 oder 14 Jahre alt war, bekam er von einem Züchter ein paar Chinesentauben geschenkt. Seitdem hatte der Landwirt im Ruhestand immer Tauben.

„Chinesentauben sind sehr zahm und zeigen nur in der Zahmheit ihre Schönheit“, sagt der Fachmann. Die da wären: das geteilte und aufgeplusterte Brustgefieder, die Federbüschel an den Beinen, auch Höschen genannt. Um den Hals haben die Chinesentauben einen Kragen, der bis zum Augenrand reicht und hinten in einer Mähne ausläuft.

International aufgestellt

Der Sonderzüchtungsverein mit Sitz in Calbe hat 120 Mitglieder, 25 von ihnen in Sachsen-Anhalt. Nicht alle kommen aus Deutschland. „Unser Verein hat Mitglieder in Großbritannien, Skandinavien, den Benelux-Ländern, Südosteuropa und Österreich und sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten“, zählt Gerber auf. Über das Internet haben die Mitglieder regen Kontakt, tauschen ihr Wissen aus, besuchen sich und tauschen auch Tiere aus.

