Leipzig

Mit fast 308 Millionen Euro haben die Sachsen 2018 mehr in staatliches Glücksspiel investiert als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2017 sei der Spieleinsatz 2018 um knapp drei Prozent gestiegen, sagte Sachsenlotto-Geschäftsführer Siegfried Schenek am Mittwoch in Leipzig. Pro Kopf und Jahr entspreche das 75,44 Euro.

Mit einem Einsatz von gut 49 Millionen Euro verzeichnete die europäische Lotterie Eurojackpot in Sachsen einen Zuwachs von 62 Prozent. Auch Rubbellose sind laut Schnenek beliebt - vor allem bei jüngeren Leuten. Liege das Durchschnittsalter eines Lottospielers zwischen 55 und 60 Jahren, sei der Rubbellos-Kunde im Schnitt zwischen 30 und 35 Jahren alt.

Die Gesamtgewinnsumme lag den Angaben zufolge bei 152 Millionen Euro und teilte sich auf mehr als zehn Millionen Einzelgewinne auf. Unter den fünf sächsischen Lotto-Millionären aus dem Jahr 2018 gab es zudem einen besonderen Glückspilz. Im Dezember bekam ein Spieler im Erzgebirge mit mehr als 15,5 Millionen Euro den höchsten Gewinn seit Bestehen von Sachsenlotto, so Schenek. Zwei andere Millionengewinner kamen 2018 aus Leipzig, zwei weitere aus Bautzen und dem Vogtland.

Mit fünf Lotto-Millionären liegt Sachsen im bundesweiten Vergleich im unteren Drittel. Das hänge vor allem mit der Einwohnerzahl zusammen, sagte eine Sprecherin von Sachsenlotto. Während es in Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern 2018 keinen Millionengewinner gab, zählten das bevölkerungsstarke Bayern oder Nordrhein-Westfalen je um die 25.

Den „Sechs Richtigen“ können Sachsen ab September zumindest räumlich nah kommen: Das Zeitgeschichtliche Forum wird als Exponat einer neuen Schau rund um das Thema Luxus auch Original-Lottokugeln ausstellen. Diese seien im vergangenen Dezember im Studio in Saarbrücken ausrangiert worden, hieß es aus dem Forum.

von LVZ