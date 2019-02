Leipzig

Im vergangenen Jahr wurden aus Sachsens Schulen insgesamt 91 Zwischenfälle mit rechtsradikalem Hintergrund gemeldet, die den Anfangsverdacht einer Straftat erfüllten. Das hat Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) bei Bildungsminister Christian Piwarz ( CDU) in Erfahrung gebracht. Bei den meisten Vorkommnissen ging es um verfassungsfeindliche Symbole, die getragen, gezeigt oder an Schulwände gesprüht wurden. An zwei Oberschulen in Wurzen und in Pirna kam es allerdings auch zu Körperverletzungen durch Schüler, die laut Polizei der politischen Kriminalität zugerechnet wurden.

„Die Fallzahl markiert eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2017, als 66 Taten an sächsischen Schulen registriert wurden“, erklärte Köditz am Mittwoch. Der Wert sei damit bereits im dritten Jahr in Folge angestiegen und nähert sich allmählich wieder dem bisherigen Maximum vor zehn Jahren an. Damals registrierten die Behörden noch 122 Strafverfahren mit rechtsradikalem Hintergrund an sächsischen Schulen.

Köditz : Schulen sind stärker sensibilisiert

Über die zur Anzeige gebrachten Vorfälle hinaus wurden beim Bildungsministerium auch weitere 73 Fälle bekannt, bei denen die Schulen auf rechtsradikale Inhalte reagieren mussten. Die Stellungnahme des Bildungsministers listet auch hierbei in der Mehrheit getragene verfassungsfeindliche Symbole auf, benennt aber auch Hitler-Grüße unter Schülern, gezeichnete und gesprühte Hakenkreuze, das Verteilen von rechtsradikaler Propaganda und anderer volksverhetzender Schriften auf dem Schulgelände sowie das Aufhängen von Transparenten. Betroffen sind sämtliche Schultypen, in der Mehrheit allerdings Oberschulen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt noch zehn Fälle weniger, sagt Köditz. „Die Steigerung kann auch bedeuten, dass die Schulen inzwischen stärker für das Problem sensibilisiert sind – ein gutes Zeichen!“, hofft die Linkenpolitikerin.

Zum Teil waren im vergangenen Jahr auch rechte Gruppierungen in die Schulaktionen involviert – darunter die NPD mit ihrer „Schutzzonen“-Kampagne und die völkisch orientierte „Identitäre Bewegung“. Die Daten zeigten zudem, „dass die Versuche von ’Reichsbürgern’ nicht enden, ihre Schriften an Schulen zu übersenden und insbesondere Lehrkräfte zu behelligen. 13 solcher Vorfälle wurden registriert, 2017 waren es 14 gewesen“, sagte Köditz.

Von Matthias Puppe