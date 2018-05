Leipzig

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in der Region Leipzig. Am Montag meldeten sich gleich bei drei Menschen unbekannte Anrufer und versuchten, diese mit unterschiedlichen Maschen zum Zahlen von Geld zu bewegen.

So sollte eine 82-Jährige aus Plagwitz angebliche Wettschulden in Höhe von 8000 Euro zahlen. Sie kam der Forderung allerdings nicht nach. In Eilenburg meldete sich ein männlicher Anrufer bei einer 62 Jahre alten Frau und versprach ihr einen Gewinn im fünfstelligen Beriech. Dafür sollte sie Bearbeitungsgebühren in Form von Gutscheinen bezahlen. Diese erwarb sie zwar, die Übermittlung des Geldes scheiterte jedoch. In Borna wiederum rief eine Frau bei einem 67-Jährigen an. Er solle eine Vertragsstrafe zahlen. Der Geschädigte misstraute der Anruferin allerdings und zahlte nicht.

Die Polizei warnt mutmaßliche Opfer deshalb vor betrügerischen Anrufen. Seriöse Unternehmen würden sich nie per Telefon melden, um Geld einzufordern. Auch Gutscheincodes sollten nie am Telefon übermittelt werden. Bei solchen Anrufen sollte immer die Polizei informiert werden.

