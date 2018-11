Leipzig

Eigentlich wollte die sächsische Union am 1. Dezember 2018 in der Leipziger Kongreßhalle nur ihren Landesparteitag abhalten – jetzt wird es zum Showdown der Kandidaten um die Merkel-Nachfolge an der CDU-Spitze kommen. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz werden sich den Delegierten in der Messestadt präsentieren. Zu diesem Zeitpunkt werden die Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber den CDU-Mitgliedern vorstellen werden, bereits vorbei sein. Das Aufeinandertreffen in Leipzig dürfte der letzte gemeinsame Auftritt des Trios sein.

„Unsere Mitglieder wollen wissen, wofür die Bewerber stehen und was sie verändern wollen – deshalb ist es gut, dass sich die drei auch in Sachsen den Fragen stellen wollen“, sagt Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Dienstag der LVZ und bestätigt einen Bericht der Bild-Zeitung. Der genaue Ablauf befinde ich derzeit in Planung.

Merkel-Nachfolge entscheidet sich eine Woche später

Eine Woche später, am 8. Dezember 2018, findet in Hamburg der Bundesparteitag der CDU statt. Dort werden die rund 1000 Delegierten über die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze entscheiden. Aus Sachsen werden 27 Delegierte teilnehmen.

Die Bundeskanzlerin hatte nach den schlechten Wahlergebnissen ihrer Partei vor zwei Wochen ihren Rückzug als CDU-Bundesvorsitzende erklärt. Bis Ende November können sich die insgesamt zwölf Kandidaten bei Regionalkonferenzen präsentieren. Zwei davon finden in Mitteldeutschland statt, bei Eisenach und in Halle. Als am aussichtsreichsten gelten Kram-Karrenbauer, Spahn und Merz.

Mehrere Kreisverbänden in Sachsen für Merz

Sachsens CDU-Generalsekretär Dierks bezeichnet das Rennen um die Unionsführung als „völlig offen“. Allerdings ist aus den einigen Kreisverbänden bereits eine Positionierung für Merz zu vernehmen - mit ihm wird eine Schärfung des konservativen Profils verbunden. So lobt der Bautzner Landrat und Kreischef Michael Harig (CDU) Merz‘ wertkonservative Haltung. Auch der Kreisvorstand Meißen hat sich bereits einstimmig pro Merz ausgesprochen. Das Gleiche gilt für die Kreisverbände Mittelsachsen und Vogtland, die auf eine Wende hoffen. Auch im Kreisverband Leipzig gibt es große Sympathien, aber ein entsprechender Beschluss steht noch aus. Dagegen äußert sich der CDU-Kreischef von Nordsachsen, der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt, skeptisch, ob Merz das richtige Signal für einen Neuanfang und einen Aufbruch sei.

Laut ZDF-Politbarometer liegt Kram-Karrenbauer mit 31 Prozent in der Wählergunst vorn, dahinter folgt Merz mit 25 Prozent. Spahn liegt in der Umfrage, die in der vergangenen Woche erstellt wurde, weit abgeschlagen bei sechs Prozent.

Von Andreas Debski