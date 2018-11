Chemnitz

Wenn die Niners spielen, ist die Richard-Hartmann-Halle voll. Rappelvoll sogar. Seit acht Spielen sind die Chemnitzer Basketballer ungeschlagen und stehen an der Spitze der 2. Bundesliga ProA. Der Andrang an diesem Freitagmittag gilt nicht nur ihnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angekündigt und wird begleitet von einem Großaufgebot von Polizei und Medien: Rund um die Sporthalle inmitten der Stadt stehen Mannschaftswagen von Polizei und Übertragungswagen verschiedener in- und ausländischer TV-Sender.

Für die Bundeskanzlerin, die kurz vor 13 Uhr eintrifft, ist es der zweite Chemnitz-Besuch nach 2009. Anlass ist die mutmaßlich durch Asylbewerber verübte tödliche Messerattacke auf einen Deutsch-Kubaner vor zwölf Wochen, die die Stadt umgekrempelt und gespalten hat.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

„Das Land schaut wie durch ein Brennglas auf uns“, sagt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold. Gemeinsam mit Vize-Präsident Sven Böttger passiert er die vor ihrer Sporthalle aufgebaute Zelt mit Taschen- und Körperkontrolle, was locker mit den strengen Sicherheitsvorkehrungen dem Eingangsbereich von Flughafen mithalten kann. Mit sich führen die Beiden ein eingerahmtes Foto, einen Basketball und ein Trikot - alles signiert von den Spielen und ein Geschenk für die Kanzlerin.

600 Kinder und Jugendliche trainieren bei den Niners Chemnitz. Quelle: Andreas Dunte

Man freue sich auf den Besuch, sagt Herhold, und darauf, dass die Kanzlerin dem Training der U-16- und U-19-Teams zusieht. Die erste Mannschaft der Niners ist unterwegs nach Paderborn, wo „die Jungs“ am Abend gegen die Uni Baskets spielen - „und hoffentlich den nächsten Sieg einfahren“, sagt Böttger.

„Hier fragt keiner, wo du herkommst“

Warum besucht aber die Kanzlerin ausgerechnet die Niners? „Sicher wegen unserer Jugendarbeit“, sagt Geschäftsführer Herhold. Da habe man wirklich einiges zu bieten. Allein 600 Kinder und Jugendliche trainieren im Verein. Zu weiteren 500 Kindern gehe man in Kitas und Schulen, erzählt Sportdirektor Konstantin Lwowsky. „Es könnten sogar noch mehr sein, die Nachfrage ist riesig.“ Der 44-Jährige hat zuvor zwölf Jahre lang beim Basketball-Erstligisten Alba Berlin die Jugendarbeit mit aufgebaut. Chemnitz habe ihn gereizt. Deshalb habe er das Angebot in Sachsen angenommen. Das Klima sei hier sehr gut. Sport vereine Menschen unterschiedlicher Herkunft. „Hier fragt keiner, wo du herkommst, was dazu hast.“

Was die Medien momentan beschäftigt, sei nur ein Teil von Chemnitz. „Die 1000 Leute, die wöchentlich demonstrieren sind nicht repräsentativ. Das ist nicht Chemnitz“, sagt Herhold. Davon will er der Kanzlerin berichten.

