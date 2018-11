Leipzig

Knapp ein Vierteljahr nach dem tödlichen Zwischenfall auf dem Chemnitzer Stadtfest kommt die Bundeskanzlerin in die Stadt. Ist das ein lang ersehnter Besuch oder werden alte Wunden wieder aufgerissen?

Barbara Ludwig: Es ist offen, ob dieser Besuch hilft, ob er etwas bringt und ob er eine nachhaltige Wirkung haben wird. Offen, weil es darauf ankommt, was die Kanzlerin hier möchte.

Was glauben Sie, was sie möchte?

Das ist schwer zu sagen. Es ist ihre Entscheidung jetzt Chemnitz zu besuchen. Deshalb kann ich nicht sagen, mit welchen Zielen sie nach Chemnitz kommt.

Erfolgt der Besuch also zu spät?

Angesichts der Tragweite der Ereignisse im August und der medialen Ausleuchtung, aber auch angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung an deren Interpretation fast zerbrochen wäre, hätte ich mir gewünscht, dass der Besuch eher stattgefunden und die Kanzlerin sich ein Bild vor Ort gemacht hätte. Nicht zuletzt, um in der Beurteilung der Ereignisse sicherer zu sein und das Gespräch mit den Bürgern zu suchen. Das war auch der Hintergrund meiner Einladung Anfang September.

War die mediale Ausleuchtung für Chemnitz ein Fluch?

Wir haben den Zustand, das Chemnitz plötzlich weltbekannt ist, aber auf eine Art und Weise, die schlimm ist. Die Stadt hat, davon bin ich überzeugt, aufgrund ihres Potentials und ihrer Entwicklung eine andere Aufmerksamkeit verdient. Es ist in der Tat so, dass einige Journalisten – insbesondere, wenn sie von weiter her kommen – immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Zitate, immer die gleichen Geschichten suchen. Selten wird differenziert. Aber wenn man das tragische Ereignis und die Demonstrationen danach wirklich verstehen will, muss man eben genau das tun: differenzieren.

In Chemnitz hat danach ein großes Rockkonzert mit Bands wie Feine Sahne Fischfilet stattgefunden – ohne, dass sich jemand wie in Dessau darüber mokiert hat. Worauf führen Sie die veränderte Wahrnehmung zurück?

Sie ist ein Ausdruck der Polarisierung in unserer Gesellschaft. Das führt dazu, dass Bands, die sich mit ihrem künstlerischem Anspruch reiben wollen und die Freiheit der Kunst obendrein plötzlich infrage stehen. Ich war sehr froh, dass sich 65.000 Menschen jeden Alters versammelt haben, um ein friedliches Zeichen zu setzen. Auch mit dem Lebensgefühl in den Texten, das die jungen Menschen haben. Es war ja schon immer so, dass Texte einiger Rockgruppen besonders von Älteren nicht so gemocht wurden. Aber plötzlich wird das zum hitzigen Politikum. Das ist eine neue Situation.

Kurz nach dem tödlichen Zwischenfall sind Sie mit Ministerpräsident Michael Kretschmer im Stadion des Chemnitzer FC aufgetreten und wurden von einer wütenden Menge niedergebrüllt. Warum hat sich die Wut so auf Sie konzentriert?

Ich führe seit mittlerweile zwölf Jahren verschiedenste Gesprächsrunden mit Bürgern in der Stadt. Da war es immer möglich, Regeln für den Austausch zu vereinbaren, weil alle einsahen, dass es anders nicht geht. Bei der Veranstaltung im Stadion waren zwei Dinge anders: Zum einen war da die eine große Aufgewühltheit. Zum anderen war es ein Format der Staatsregierung. Es hätte geholfen, am Beginn Regeln für das Gespräch zu vereinbaren

Warum richtete sich die Wut aber vor allem gegen Sie?

Manche der Lauten dort fühlen sich von mir nicht vertreten und die hatten endlich ihre Bühne. Ich werde aber immer klare Grenzen ziehen: Nämlich Menschen verurteilen, die das Grundgesetz nicht achten und beispielsweise den Hitler-Gruß zeigen. Ich werde immer am 27. Januar mit deutlichen Worten der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Es ist weniger als ein Prozent der Bevölkerung, die jetzt freitags durch Chemnitz laufen und Parolen brüllen. Aber diese haben durch die Kameras Multiplikation und Aufmerksamkeit.

Ist Chemnitz durch all das eine andere Stadt geworden?

Nein, Chemnitz ist keine andere Stadt geworden. Aber es ist einiges anders. Es gibt mehr und offenere Gespräche. Weil am Ende nur hilft, ehrlich zu sein. Ängste werden deutlicher besprochen. Da geht es vor allem um Sicherheit und fehlendes Sicherheitsgefühl. Das fehlende Sicherheitsgefühl überwiegt zwar. Aber es gibt auch Situationen, wo Mädchen berichten, dass Migranten mit ihnen in die Straßenbahn einsteigen, sie anmachen und verfolgen. Umgekehrt schildern Migrantinnen, dass sie angepöbelt wurden oder dass man vor ihnen ausspuckt. Da wird klar, dass wir auch voreinander Angst haben. Lösen lässt sich das Problem nicht von heute auf morgen. Es gibt einen Sieben-Punkte-Plan, in dem ich Maßnahmen für die nächsten Monate zusammengefasst habe.

Wie weit ist die Integration von Flüchtlingen denn gediehen?

Bei vielen Migranten nicht weit genug. Die Menschen kommen aus einer völlig anderen Kultur, haben zum Teil kaum Bildung oder Erfahrungen mit deutschen Alltags- und Zeitabläufen. Die Erzieherinnen in den Kitas und die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen zum Beispiel bemühen sich sehr, brauchen aber noch mehr Unterstützung. Die Integration der Migranten in Arbeit läuft, aber es geht langsam.

Sind Sie mit dem Stand der Ermittlungen nach dem Tod von Daniel H. zufrieden?

Ich habe darauf natürlich keinen Einfluss. Ich weiß aber, dass es viele Gerüchte gibt. Mit anderen Worten: Weil diese Tat so emotional und tragisch für die Familie ist, die weiterhin in Chemnitz wohnt, wäre es ganz wichtig, dass die Ermittlungen bald abgeschlossen werden und die Verhandlung beginnt. Es entspricht unserer Kultur, dass Straftaten vor Gericht kommen und mit Strafen geahndet werden, die dann Sühne für diese Taten sind. Wenn das geschehen ist, kann es dazu beitragen, dass Chemnitz ein Stück weit wieder zur Ruhe kommt.

Was hat die Stadt unternommen, um mehr Sicherheit herzustellen?

Schon vor zwei Jahren haben wir uns für die Einführung der Videoüberwachung an zentralen Orten in der Stadtmitte entschieden. Vor etwa einem Monat ist sie in Betrieb gegangen. Da ist Chemnitz übrigens eigentlich für den Freistaat eingesprungen, der zu wenig Polizisten hat und vor zwei Jahren nicht einsah, sich an den erforderlichen 850 000 Euro zu beteiligen. Das System ist zwar teuer, aber dafür sind die Bilder, die für zehn Tage gespeichert werden, gestochen scharf und vor Gericht verwertbar. Außerdem kann sich die Polizei dort live einschalten. Ich bin überzeugt davon, dass das eine richtige Entscheidung war. Auch die Polizei, die damit arbeitet, bejaht den Versuch nach ersten Erfahrungen ausdrücklich.

Videoüberwachung verhindert noch keine Übergriffe.

Die Überlegung war, die Zentralhaltestelle als wichtigen Umsteigepunkt sicherer zu machen. Chemnitzer, die Bus oder Bahn benutzten, vermieden zunehmend, dort ein- oder umzusteigen. Weil sich an der Zentralhaltestelle unterschiedliche Gruppen trafen und Fahrgäste auch anpöbelten. Nun sehen wir, dass sich das durch die Videoüberwachung zum Positiven verändert. Langfristig wird sich damit auch das Sicherheitsgefühl verbessern. Wenn es gelingt, dass an diesen Schwerpunkten weniger Straftaten begangen werden, dann ist viel gewonnen.

Wird es eine Waffenverbotszone geben wie in Leipzig?

Laut Kriminalstatistik ist Chemnitz eine der sichersten Großstädte in Deutschland. Das war so und das ist noch immer so. Eine Waffenverbotszone ist weder notwendig noch wäre sie aufgrund der Statistik durchsetzbar. Selbst der Stadthallenpark ist eher ein Park des Unwohlseins als ein Park der Straftaten.

Fühlt sich die Stadt bei ihrem Kampf im Stich gelassen?

Wir sind es gewohnt, uns selbst zu helfen. Es gibt ja kaum Wohltaten von außen oder von Mäzenen. Wertschöpfung findet in Chemnitz seit Jahrhunderten tatsächlich in der Stadt selbst statt.

Einspruch! Auf die Sammlung Gunzenhauser beispielsweise sind Leipzig oder Dresden durchaus neidisch.

Was die Sammlung Gunzenhauser betrifft: das Museum hat die Stadt Chemnitz bezahlt und die Sammlung ist eine Leihgabe. Eine wunderschöne Leihgabe, aber keine Vermögensmehrung. Wenn zum Beispiel die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ein Gemälde ankaufen, dann ist das eine Vermögensmehrung. Das ist der Unterschied.

Das klingt nach Ungerechtigkeit?

Chemnitz hat sehr viel Potential. Und entwickelt sich hauptsächlich aus eigener Kraft. Das meine ich nicht larmoyant, sondern analytisch. Wir können uns nicht wie Dresden und Leipzig auf zusätzliche Ressourcen stützen. Zieht man eine Bilanz der Ansiedlungen , unter anderem der Forschungsinstitute, oder wie viele Mittel ins Dresdner Schloss oder ins Leipziger Paulinum geflossen sind, dann wird man rasch bemerken, dass das nicht nur mit der doppelten Stadtgröße zu tun hat. Umgekehrt ist es für das Klima einer Stadt sehr wohl ein Unterschied, ob es 60 000 Studierende gibt oder ob man kämpfen muss wie wir für unsere TU, dass es noch 10 000 bleiben dürfen.

Zumindest die Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig soll endlich elektrifiziert werden ...

Die Region Chemnitz mit 750 000 Einwohnern hat keinen Fernbahnanschluss. Viele Verantwortliche – Minister, Vorsitzende von Verkehrsausschüssen – wussten das gar nicht. Es braucht viel Optimismus, um nach Verhandlungen immer wieder zurück nach Chemnitz zu fahren und sich zu sagen: Das ist ein dickes Brett, doch wir werden es durchbohren. Nun freue ich mich auf die durchgängige Elektrifizierung und auf Fernzüge nach Chemnitz.

Wie schätzen sie die Chance von Chemnitz ein, Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu werden?

Ich sehe nach den tragischen Ereignissen eine große Geschlossenheit derer, die die Kulturhauptstadt-Bewerbung für wichtig halten. Das ist eine breite entschlossene Bürgerschaft. Außerdem werden wir gemeinsam mit 25 Bürgermeistern aus Orten, die zum Chemnitzer Modell gehören, eine Kulturregion entwickeln. Die Chancen selbst sind weder gestiegen noch gesunken. Weil all das, was wir erzählen werden, europäische Themen sind. Einschließlich der Polarisierung der Gesellschaft und eines gewissen Auftriebs von rechten Kräften. Chemnitz ist in vielen Facetten eine typisch europäische Stadt. Unser Motto „Aufbrüche“ ist treffend.

Interview: Roland Herold