Michael Kretschmer: "Braunkohleausstieg nicht politisch beeinflussen"

30 Jahre will sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für den Strukturwandel in denm Braunkohleregionen - wie um den Tagebau Nochten (Bild) - Zeit lassen. Den Braunkohleausstieg will er dabei in die Hände des Marktes legen, die Politik dürfe das nicht beeinflussen.

Quelle: dpa