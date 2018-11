Dresden

Die Freien Wähler (FW) lehnen den derzeit heftig diskutierten UN-Migrationspakt so lange ab – „bis die Bundesregierung eine Volksbefragung dazu initiiert hat“. Die zukünftige Landesgeschäftsführerin Antje Hermenau kritisierte am Dienstag in Dresden: „Die Vereinten Nationen unterscheiden nicht zwischen Asyl und Arbeitsmigration.“

Die Freien Wähler würden zu dem Asylrecht und zur UN-Flüchtlingskonvention stehen, aber der Migrationspakt stelle „völlig neue Weichen“. In diesem Zusammenhang müsse es auch stärker um die Integrationskraft der Kommunen gehen, forderte FW-Landeschef Steffen Große.

Hermenau schlug ein neues Modell für die Integration vor: Migration solle dadurch „ermöglicht werden, dass Migranten jenseits des Asyls und des Flüchtlingstatus’ oder der Blue Card künftig nur durch Übernahme persönlicher Patenschaften in den Wohnungen der Paten aufgenommen werden“.

Die Devise laute: individuelle Betreuung und Förderung statt Ghettoisierung. „Die Kosten für die Flüchtlingsaufnahme sollte man nicht weiter vergemeinschaften.

Man sollte sie durch Paten individualisieren, die das politisch wollen und diese vielleicht steuerlich etwas begünstigen“, erklärte Hermenau den neuen Ansatz. Die frühere Grünen-Politikerin führte sich selbst als gutes Beispiel an: Bei ihr habe anderthalb Jahre lang ein junger Mann aus dem Jemen gelebt – „er spricht jetzt fließend Deutsch und studiert“.

Die Forderung nach einer Wende in der Zuwanderungspolitik war von den Freien Wählern am Dienstag in die Präsentation ihrer neuen Bürgerbewegung eingebettet worden, die der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) anführen wird. „Ich spüre eine ganz große Unzufriedenheit in unserem Land. Wir stehen an einem Scheideweg.

Deshalb mache ich mir gewaltige Sorgen“, sagte Berger, der in der Muldestadt seit 18 Jahren an der Spitze steht. Der politische Markt sei „voller Populisten“ – Veränderungen würden aber nicht mit „Pseudo-Anführern“ gelingen, so Berger, sondern nur basisdemokratisch. „Wir sind die Normalos, die breite Masse der Bevölkerung.“

Die Freien Wähler sind mit 24 Prozent derzeit die kommunalpolitische Nummer zwei hinter der CDU in Sachsen. Zugleich stellen sie 49 Prozent der Ortschaftsräte. Insgesamt haben die 996 Wählervereinigungen rund 10 000 Mitglieder. Diese kommunale Stärke soll nun auch sachsenweit mit der kommenden Landtagswahl ausstrahlen, sagt FW-Landeschef Große. „Wir reden mit allen politischen Kräften in unserem Land. Mit wem man dann Politik macht, ist ein anderes Paar Schuhe“, erklärte Große.

„Wir werden ein konstruktives Vorschlagsgewitter in den Landtag einbringen“, kündigte Große an. Der Vorteil gegenüber anderen Parteien sei aber, dass man „keine Befehlsgeber in Brüssel und Berlin“ habe, sondern allein sächsische Interessen vertrete.

Rückenwind erhofft man sich durch die Ergebnisse in Bayern, wo die Freien Wähler auf zwölf Prozent kamen und nun mitregieren. Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen schafften die Freien Wähler 2014 rund zwei Prozent und konnten nur 35 Wahlkreise selbst besetzen.

Berger und Hermenau schlossen einen Wechsel in die Landespolitik aus – beide werden nicht für die Freien Wähler kandidieren. Die frühere Spitzen-Grüne, die als Politikberaterin arbeitet und ab Januar die Landesgeschäftsstelle der neuen Bürgerbewegung leiten wird, stellte klar: Ein politisches Comeback sei nicht ihr Ziel.

Von Andreas Debski