Schöneck

Während der Süden Bayerns im Schnee versinkt, müssen die Wintersportfans in Sachsen derzeit milde Witterung aushalten. Am Samstag sei bei Plusgraden bis ins obere Bergland hinein eher Regen als Schnee gefallen, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Wintersport sei im Erzgebirge und im Vogtland trotzdem möglich, da noch genug Schnee liegengeblieben sei.

In der Skiwelt Schöneck waren am Samstag die Lifte geöffnet. Langlauf war in der Gegend eingeschränkt möglich, teilte die Tourist-Info in Klingenthal mit. Auch in Altenberg im Osterzgebirge waren Lift und Loipen geöffnet, allerdings war auch dort der Schnee eher nass.

In den nächsten Tagen werden sich die Bedingungen in den sächsischen Wintersportgebieten ein bisschen verbessern, wie Oehmichen sagte. Es werde wieder etwas kälter und aus dem Regen wieder Schnee. Im Flachland sei dagegen kein Wetter in Sicht, „das man Winter nennen könnte“, sagte der Meteorologe.

Von LVZ