Leipzig/Berlin

In der Großen Koalition in Berlin ist ein heftiger Streit um ein millionenschweres Großprojekt für den Osten entbrannt. Obwohl der Bundestag im Herbst mit großer Mehrheit ein „Forum Recht“ mit Sitz in Leipzig beschlossen hat, kommt der Standort im überarbeiteten Entwurf für ein entsprechendes Stiftungsgesetz nicht mehr vor – das SPD-geführte Bundesjustizministerium hat die Stadt und den gesamten Osten gestrichen.

Beim „Forum Recht“ handelt es sich um ein Kommunikations-, Informations- und Dokumentationszentrum, „das das Recht, den Rechtsstaat und die Geschichte des Rechts erfahrbar und begreifbar“ machen soll, wie es in dem Bundestagsbeschluss heißt. Das Konzept, das sich an „eine breite Öffentlichkeit“ wenden soll, geht weit über ein Museum hinaus. So sind unter anderem Veranstaltungen geplant, die „über die Stadtgrenzen hinaus strahlen“. Ähnliche Einrichtungen gibt es weltweit nur drei Mal, unter anderem in Atlanta ( USA).

Vorbereitungen in Leipzig laufen bereits

In Leipzig laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. So soll sich in den nächsten Tagen ein hochkarätig besetzter Initiativkreis gründen, um die Planungen voranzutreiben. Zudem werden aktuell Verhandlungen für einen Flächenkauf in bester Lage geführt. Um die Gespräche nicht zu gefährden, heißt es nur, der Bau solle an „stadtprägender Stelle“ von einem renommierten Architekten errichtet werden.

Doch nun soll offenbar ein Strich durch die hochfliegenden Pläne gemacht werden. Hintergrund ist der Aufbau eines gleichnamigen Projekts in Karlsruhe, am Sitz etlicher Bundesgerichte. Der Bundestag hat dafür bereits 83 Millionen Euro reserviert. Im Osten sollte ein Pendant in deutlich zweistelligem Millionen-Bereich entstehen. Angedacht war eine Kooperation, wie sie beispielsweise seit langer Zeit vom Haus der Geschichte in Bonn und dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig gepflegt wird.

Jetzt heißt es im entsprechenden Gesetzentwurf, der der Leipziger Volkszeitung vorliegt, nur noch: „Die Stiftung kann einen weiteren Standort einrichten.“ Mit seiner Änderung an dem fraktionsübergreifenden Antrag rückt das Bundesjustizministerium von den ursprünglichen Plänen ab. Im Ministerium von Katarina Barley ( SPD) erklärt man sich auf Nachfrage allerdings für nicht zuständig.

Körber:

Carsten Körber, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Zwickau und Mitinitiator des Großprojekts, ist entsetzt: „Aus meiner Sicht enthält der Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums eine Reihe von falschen Festlegungen. Als Union können wir den vorliegenden Gesetzentwurf nicht guten Gewissens unterschreiben.“ Der Grundsatzbeschluss des Bundestages habe sich für Leipzig ausgesprochen – „und dabei muss es auch bleiben“, so Körber. Ähnlich äußert sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD): „Wir gehen davon aus, dass sich der Bundestagsbeschluss für Leipzig auch in der Satzung der künftigen Bundesstiftung wiederfinden und finanziell untersetzt wird.“

Für Mittwoch ist ein Krisentreffen im Bundestag anberaumt, an dem auch das Bundesjustizministerium teilnehmen wird.

Von Andreas Debski