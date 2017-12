Mini-Erdbeben erschüttert Sondershausen in Thüringen

Sondershausen. In Sondershausen hat am Heiligabend zur Mittagszeit kurz die Erde gebebt. Allerdings war die Erschütterung so schwach, dass kaum einer das Mini-Beben mitbekam. Wie die Polizeiinspektion Kyffhäuser mitteilte, habe sich nur ein besorgter Anwohner telefonisch gemeldet.

Recherchen des ortsansässigen Bergbauunternehmens hätten dann ergeben, das ein „seismologisches Ereignis“ der Stärke 2,3 vorlag. Eine Gefahr sei damit nicht verbunden gewesen, hieß es. Über die Ursache war zunächst nichtes bekannt.

Laut den Aufzeichnungen der Erdbebenwarte in Possen bei Sondershausen ereignete sich das Beben um 11.53 Uhr MESZ und dauerte knapp zwei Minuten. Auch in weiter entfernten Stationen wie der Erdbebenwarte am Collm bei Oschatz (Landkreis Nordsachsen) wurden die Erschütterungen noch minimal registriert.

LVZ