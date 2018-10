Leipzig

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wollen in der Messestadt gemeinsam mit Bürgern über die aktuelle Lage im Freistaat diskutieren. Anlass ist Kretschmers nächstes Sachsengespräch, das laut Mitteilung der Sächsischen Staatskanzlei am Mittwoch, 10. Oktober 2018, in der Leipziger Universität stattfinden soll.

„Ich wünsche mir einen Austausch über die Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger vor ihrer Haustür bewegen“, sagte Oberbürgermeister Jung laut Mitteilung im Vorfeld.

Lebhafte Debatten

„Hart in der Sache, aber fair im Umgang, ist dabei unser Credo“, so Kretschmer in seiner Ankündigung. „Das wünsche ich mir auch für Leipzig und freue mich auf lebhafte Debatten.“

Zuletzt war der Ministerpräsident in Dresden und Chemnitz gewesen. Letzteres Gespräch hatte wegen der Ausschreitungen nach dem Tod eines 35-Jährigen besondere Brisanz. Ein Großaufgebot der Polizei musste die Veranstaltung absichern.

Interessierte können am 10. Oktober 2018 zum Campus Augustusplatz kommen. Los geht das Gespräch um 19 Uhr, Einlas ist ab 18.15 Uhr.

Von jhz