Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert von der Kohlekommission verbindlichere Aussagen, was das Mitteldeutsche Revier und die Lausitz erwartet. Dazu will er mit den ostdeutschen Ländern mehr Geld für den Strukturwandel – nun soll geprüft werden, für was es ausgegeben werden soll.