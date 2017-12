Ministerpräsident Kretschmer will mehr Polizisten und schnelleres Internet

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will Kindern im Freistaat künftig bessere Bildungschancen bieten. In jeder Schulklasse sollen „gut ausgebildete und engagierte Lehrerinnen und Lehrer stehen“, wünscht sich der Landeschef. Die Ankündigungen sind Teil seiner Neujahrsansprache, die am 1. Januar 19.25 Uhr in voller Länge im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ausgestrahlt wird.

Die sächsische Regierung habe sich für 2018 „viel vorgenommen habe“, heißt es weiter. Kretschmer will dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiter wächst und „wir die Grundlagen dafür schaffen, dass unser Wohlstand auch in Zukunft sicher ist“.

Schnelles Internet ist auf der Agenda

Auch das Thema Digitalisierung kommt zur Sprache. Der Ministerpräsident will „überall in Sachsen schnelles Internet ermöglichen“. Außerdem sollen mehr Polizisten, Ärzte und Pflegepersonal eingestellt werden. Bei Forschung und Innovation soll Sachsen weiterhin eine Spitzenposition einnehmen. „Die großen Herausforderungen, sei es beim Klimaschutz oder beim Verkehr, können wir nur so meistern“, so Kretschmer.

Von LVZ