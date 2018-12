So viele Besucher hat Sachsen noch nie gehabt: In diesem Jahr kratzt der Freistaat bei den Gästeübernachtungen erstmals an der 20-Millionen-Grenze – 2017 waren es noch 19,2 Millionen. Am meisten boomen Leipzig und das Vogtland, so Landtagspräsident Matthias Rößler, der auch Präsident des Landestourismusverbandes ist.