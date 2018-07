Pödelwitz

Während es in Pödelwitz immer leerer wird, füllt es sich auf einem Feld nahe dem Dorf. Seit Samstag versammeln sich hier Braunkohlegegner, um gegen die Politik der Mitteldeutschen Braunkohle AG (Mibrag) zu demonstrieren. Die Aktivisten kritisieren die Taktik der Mibrag, große Teile des Dorfes aufzukaufen. Die Klimaschützer lehnen Braunkohle als Energielieferant grundlegend ab und fordern stattdessen mehr Investition in erneuerbare Energien, um die Klimaziele überhaupt erreichen zu können.

Auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig ist auf die Rufe der Klimaschützer aufmerksam geworden. Er signalisierte Bereitschaft zuzuhören, doch er verweist auch auf die Notwendigkeit der Braunkohle. Sein Kollege von der CDU Alexander Krauß zeigte sich hingegen weniger Kompromissbereit. Er verglich die Aktivisten mit Extremisten und kritisierte die Zusammenarbeit mit den Linken und den Grünen.

Am Samstag demonstrierten die Braunkohlegegner in Leipzig, zum Wochenende sind Aktionstage geplant. Doch das Klimacamp soll jedoch mehr sein, als reiner Protest: In den acht Tagen sollen Teilnehmer und Gäste sich in verschiedenen Veranstaltungen informieren und weiter vernetzen. So findet beispielsweise die Degrowth Sommerschule im Rahmen der Aktion statt. Noch bis zum 5. August soll das Zeltlager bei Pödelwitz stehen bleiben.

Von LVZ