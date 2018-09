Hettstedt/Magdeburg

Der Bürgermeister von Hettstedt, Danny Kavalier (CDU), ist nach Angaben der Stadt im Alter von 40 Jahren gestorben. Die Nachricht vom Samstag wurde in der Kommune in der früheren Kupferbergbauregion und in Sachsen-Anhalt mit Trauer und tiefer Betroffenheit aufgenommen. Der Jurist, im benachbarten Eisleben geboren, war seit 2011 Bürgermeister von Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit heute rund 14 500 Einwohnern. Er hinterlässt nach Angaben der Stadt eine Lebenspartnerin, Kinder und Familie.

Herzinfarkt

Kavalier war auch Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Mansfeld-Südharz. Nach Angaben eines Sprechers starb er an einem Herzinfarkt. Die Stadtverwaltung Hettstedt erklärte auf ihrer Internetseite: „Wir werden Danny Kavalier als einen ganz besonderen Menschen in Erinnerung behalten. Wir alle haben ihn als lebensfrohen und engagierten Mann kennen gelernt, der entscheidend zur Entwicklung der Stadt Hettstedt beitrug. Umso betroffener macht uns sein plötzlicher und viel zu früher Tod“. Die Kommune sprach seinen Kindern, seiner Lebenspartnerin, seiner Familie und allen, die ihm nahe standen, das Mitgefühl aus.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte via Twitter: „Erst vor wenigen Tagen führten wir gute Gespräche über die Zukunft seiner engagierten Arbeit. Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind bei seiner Familie, den Angehörigen und Freunden“. Er sei tief betroffen.

„Du warst ein toller Bürgermeister“

Viele Menschen reagierten bestürzt und mit großer Anteilnahme am Schicksal der Familie. „Du warst ein ganz Großer und ein toller Bürgermeister“, „Er hat viel für Hettstedt getan und nie aufgegeben. Er hinterlässt eine riesige Lücke!!!“, „Ich bin fassungslos und geschockt“, hieß es unter anderem auf der Facebook-Seite der Stadt, deren Spielmannszug „Blau Weiß 1919 e.V.“ 2017 Weltmeister wurde.

„Das ist ein schwerer Schlag für uns alle“, sagte ein Sprecher des CDU-Kreisverbandes Mansfeld-Südharz. Die CDU in Sachsen-Anhalt erklärte am Sonntag auf Twitter, Kavalier sei ein geschätztes und engagiertes Mitglied der Partei gewesen. „Wir sind in Gedanken bei seiner Familie“. Die SPD sprach ebenfalls ihre Anteilnahme aus. „Ein engagierter Kommunalpolitiker, der viel zu früh gestorben ist“, erklärten die Sozialdemokraten in dem Kurznachrichtendienst.

Sachsen-Anhalts CDU-Vize und Finanzminister André Schröder (CDU) aus Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) schrieb auf Twitter, die Christdemokraten seien fassungslos und tief betroffen. „In unseren Gedanken sind wir bei den Angehörigen.“ Unklar war zunächst, wer in der Stadtverwaltung Hettstedt ab Montag die Geschäfte des verstorbenen Bürgermeisters übernehmen wird.

Von buch