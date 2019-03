Böhlen

Das absehbare Ende der Kohleverstromung darf in Mitteldeutschland kein postindustrielles Zeitalter einläuten. Das forderte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Montag bei einer Konferenz zur Regionalentwicklung im Mitteldeutschen Revier. „ Wir wollen nicht nur darüber reden, wie wir in Zukunft leben. Sondern auch: Wovon wollen wir leben“, sagte Kretschmer im Kulturhaus Böhlen, wo sich rund 400 Vertreter aus Unternehmen, Politik, Verwaltung und Vereinen auf Einladung des Sächsischen Wirtschaftsministeriums, der Metropolregion Mitteldeutschland und des Mitteldeutschen Presseclubs versammelt hatten. Es müsse in erster Linie darum gehen, tarifgebundene Unternehmen anzusiedeln, „die tatsächlich auch gute, anständige Löhne zahlen“.

Lange Wunschlisten auf Nutzen abklopfen

Das ausgehandelte Ergebnis der Kohlekommission markiert nach Kretschmers Einschätzung eine Grenze zwischen dem, was nötig und möglich sei. Gleichzeitig forderte Sachsens Regierungschef verlässliche Rahmenbedingungen: „Die Bundesregierung muss ihre Zusagen für die Strukturentwicklung einlösen und zügig ein Strukturstärkungsgesetz mit den wichtigsten Maßnahmen auf den Weg bringen. Nur so können die zukunftsweisenden Ideen der Akteure aus dem Mitteldeutschen Revier umgesetzt werden.“ Der Bundestag müsse sich noch vor der Sommerpause damit beschäftigen.

In dem Gesetz soll unter anderem aufgelistet werden, welche Projekte in den Kohle-Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden. Allein für Sachsen stünden 170 Vorschläge auf der Wunschliste, die von Verkehrsprojekten bis zum Angelteich reichten und nun priorisiert werden sollen. Es gehe darum, die für den Strukturwandel zugesagten 40 Milliarden Euro klug zum Nutzen jetziger und kommender Generationen zu investieren.

Haseloff : Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Kretschmers Amtskollege Dieter Haseloff ( CDU) erinnerte an den Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft in den 1990er-Jahren, „der uns heute noch in den Knochen steckt. Die nächste Transformation muss anders laufen“, forderte Sachsen-Anhalts Regierungschef. Es wäre verantwortungslos, wegen ideologischem Wunschdenken und politischem Druck auf deutsche Energieautarkie zu verzichten. Neben Versorgungssicherheit und industrieller Stabilität gehe es auch um Glaubwürdigkeit, letztlich sogar um die Stabilität des demokratischen Systems im Lande, so Haseloff.

In der anschließenden Fragerunde hakte der Bundestagsabgeordnete Lars Hermann ( AfD) aus der nahegelegenen Gemeinde Parthenstein nach: „Warum ist die CDU bereit, für einen kleinen, nicht messbaren Effekt Deutschlands auf den weltweiten CO2-Ausstoß einen sicheren Energieträger wie die Braunkohle zu opfern?“, fragte er.

Kretschmer versicherte, er stehe zur ehrbaren Arbeit der Braunkohlenkumpel. Nun sei aber der Kompromiss erreicht „für eine Strukturentwicklung, die wir sonst nie gehabt hätten.“ Der ewige Streit zwischen Ökologie und Ökonomie habe ein Stück weit versöhnt werden können. Ein späterer Ausstieg als 2038 hätte weniger Geld, schwierigere Planungen und weniger Investitionen bedeutet. „Deshalb ist es richtig, jetzt auf diese Brücke zu treten und mit ganzer Kraft nach vorn zu gehen“, so Kretschmer. Der für den Landkreis Leipzig zuständige Landrat Henry Graichen ( CDU) fügte an: „Länger in der Kohle zu bleiben hieße auch neue Tagebauaufschlüsse zuzulassen – mit allem Konfliktpotenzial.“

Planungen müssen viel schneller gehen

Beide Ministerpräsidenten betonten, dass es für die Realisierung der großen Infrastrukturprojekte ein vereinfachtes Planungsrecht brauche. „Der Strukturwandel wird nur gelingen, wenn es eine Planungsbeschleunigung gibt. Sonst haben wir keine Chance“, sagte Haseloff.

Die Grünen im Sächsischen Landtag drücken dagegen auf mehr Tempo. Der Abgeordnete Gerd Lippold sagte nach der Konferenz: „Das Verbreiten trügerischer Sicherheit bis Ende 2038 ist verantwortungslos.“ Wann ein Standort vom Netz gehe, entscheide in erster Linie die Ökonomie aus Sicht der Betreiber. „Ich fordere die Staatsregierung und die Planungsverbände auf: Stellen Sie endlich Ihre Annahmen auf den Prüfstand der Realität, anstatt weiter ‚Wünsch dir was!’ zu spielen!“

Von Winfried Mahr