Leipzig

Nach der Vorauswahl durch eine fachkundige Jury und ein Online-Voting steigen die Finalisten am 24. August vor großem Publikum auf die Bühne – beim LVZ-Kinderfest auf dem Augustusplatz. Die prominente Jury um Hanno Liesner kürt dort die Sieger. Mit dabei sind auch in diesem Jahr Motsi Mabuse und Simon Schroer-Mrosek. Der DAK-Tanz-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren steht unter der Schirmherrschaft des sächsischen Landestanzsportverbands-Präsidenten Mike Hartmann. Partner ist auch Ingo Froböse, Sportprofessor und einer der bekanntesten Präventionsexperten in Deutschland. Eine besondere Kategorie sichert Inklusionsgruppen Chancengleichheit. Und: Bei einer Verlosungsaktion können Schulen sich um einen Besuch des Schweizer ESC-Stars Sänger Luca Hänni bewerben.

Bei einer weiteren Verlosungsaktion können Schulen sich bis 30. Mai um einen Besuch des Schweizer ESC-Stars Sänger Luca Hänni bewerben. Quelle: DAK

Schon mehr als 21 000 Tänzer seit 2011

Beim Dance-Contest studierten seit 2011 fast 4000 Gruppen mit mehr als 21 000 Tänzern ihre Show ein.„Rasante Choreographien zum mitreißenden Musik-Mix – das zieht die Kids bei unserem Wettbewerb an. So bekommen wir sie zur gesunden Bewegung“, sagt Annett Weber von der DAK. „Tanzen hält fit, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern die ganze Familie und bis ins hohe Alter – ein Leben lang“, so Weber weiter.

Bewerbungsvideo bis 23. April hochladen

Am DAK-Dance-Contest können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren teilnehmen. Teams von zwei bis zu 15 Teilnehmern studieren einen Tanz zu einem Song oder Remix ihrer Wahl ein und drehen einen maximal dreiminütigen Video-Clip. Der Kreativität können die Gruppen beim Tanzstil freien Lauf lassen.

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist ein Problem

Der aktuelle DAK-Präventionsradar zur Kinder- und Jugendgesundheit zeigt, dass der Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) gibt als Empfehlung für Heranwachsende an, jeden Tag mindestens 60 Minuten körperlich aktiv zu sein, also beispielsweise Sport zu treiben. Jeden Tag aktiv sind aber nur 17 Prozent von ihnen; 83 Prozent sind es nicht. Das Motto des Dance-Contests lautet deshalb: Beweg Dein Leben.

Infos unter www.dak-dance.de. Dort kann bis 23. April auch das Bewerbungsvideo hochgeladen werden. Und es gibt Informationen über Bewerbungen von Schulen für einen Besuch von Luca Hänni (bis 30. Mai).

Von lvz