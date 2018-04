Leipzig

Unmittelbar vor der zweiten Runde der Kommunalwahlen an diesem Sonntag in Thüringen hat CDU-Landeschef Mike Mohring dazu aufgerufen, in Gera gegen die Empfehlung des dortigen CDU-Kreisverbandes den parteilosen Kandidaten Julian Vonarb zu wählen. Vonarb, der in der ersten Runde der Wahlen auf 23,5 Prozent der Stimmen kam, muss sich in der Stichwahl mit dem AfD-Kandidaten Dieter Laudenbach (21,3 Prozent) auseinandersetzen, der bei einem Sieg erster AfD-Oberbürgermeister in Deutschland werden könnte.

Der CDU-Kreisverband hatte zuvor ausdrücklich keine Empfehlung für einen Kandidaten aussprechen wollen. „Der Landesverband respektiert die Einschätzung der Lage vor Ort durch die Kreisverbände. Hier geht es jedoch um eine Frage mit bundespolitischer Signalwirkung“, begründete Mohring seine Entscheidung im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ (Wochenend-Ausgabe). „Aus den grundsätzlichen Überlegungen ergibt sich für uns als CDU Thüringen eine Wahlempfehlung für Julian Vonarb.“ Mohring fügte hinzu: „Es wäre ein verheerendes Zeichen für Thüringen, wenn der erste AfD-Oberbürgermeister aus Gera käme.“

Von Roland Herold