Morlok verteidigt Aus für Kommunal-Kombi

Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP) hat angesichts anhaltender Debatten den Bewilligungsstopp für das Kommunal-Kombi-Programm erneut verteidigt. Wegen knapper Kassen müssten alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden, sagte der Minister am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Dresden.