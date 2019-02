Rund 478 000 Schüler erhalten am Freitag in Sachsen ihre Zeugnisse und können danach in einen zweiwöchigen Winterurlaub starten. In den (noch) verschneiten mitteldeutschen Wintersport-Orten zwischen Harz, Rennsteig und Erzgebirge sind die meisten Unterkünfte gut gebucht. Nach einer LVZ-Umfrage sind aber für Kurzentschlossene noch einzelne Quartiere frei.