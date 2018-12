Leipzig

Knapp zwei Wochen nach dem größten Gewinn in der sächsischen Lotto-Geschichte wartet der Rekord-Jackpot von rund 15 Millionen Euro noch immer auf seine Abholung. Der unbekannte Glückspilz aus dem Erzgebirge habe sich bislang weder in der Lottozentrale in Leipzig gemeldet noch bei einer Annahmestelle seinen Schein prüfen lassen, teilte Sachsenlotto am Donnerstag mit. Ob der Multimillionär bislang noch nichts von seinem Gewinn bemerkt hat oder in Ruhe sein neues Leben plant, darüber kann nur gerätselt werden.

Lottoschein wurde im Mittleren Erzgebirge abgegeben

„Angesichts des Weihnachtstrubels ist es verständlich, wenn er noch keine Zeit gefunden hat, nach Leipzig zu kommen“, meint Sachsenlotto-Chef Siegfried Schenek. Bekannt ist lediglich, dass der Spieler seinen Schein am 30. November in einer Annahmestelle im Mittleren Erzgebirge abgegeben hat. Dort oder in einem anderen Lottoladen sei er aber nicht vorstellig geworden. Der Spielauftrag wäre sonst im Lotteriesystem als „angefragt“ gekennzeichnet worden, erklärte Lotto-Sprecherin Kerstin Waschke.

Glückspilz knackte als Einziger den Jackpot

Die Unbekannte hatte bei der Ziehung am 1. Dezember die sechs Richtigen (6, 8, 23, 27, 31 und 46) plus die korrekte Superzahl 2 – als einziger Spieler bundesweit. Im Jackpot lagen genau 15.518.060,30 Euro. „Natürlich ist Vertraulichkeit bei dieser enormen Gewinnsumme besonders wichtig. Es ist gut, dass der Multimillionär so zurückhaltend ist. Aber für uns wäre es beruhigend, wenn er sich bei Sachsenlotto meldet, sei es auch nur, um einen Termin abzustimmen“, so Lotto-Geschäftsführer Schenek.

Gewinn verfällt erst 2021

Angst, dass sein Jackpot bald verfällt, muss der Multimillionär nicht haben. Gewinne können bei Sachsenlotto innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden – also in diesem Fall bis Dezember 2021. Erst danach würden diese an den Deutschen Lotto- und Totoblock gehen und dort für Sonderauslosungen verwendet. Zuletzt hatte im November ein Leipziger rund zwei Millionen Euro im Lotto gewonnen. Seinen Jackpot holte er in eine Woche später ab und nutzte dafür einen freien Nachmittag – um sich bei der Arbeit nicht zu verplaudern.

Von nöß