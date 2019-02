Leipzig

Die rechtsextreme Terroristin Beate Zschäpe ist am Montagvormittag in die Justizvollzugsanstalt nach Chemnitz überstellt worden. Wie es in einer Mitteilung der JVA heißt, sei der Transport der 43-Jährigen von Bayern nach Sachsen reibungslos verlaufen.

Während des Münchner Prozesses gegen Zschäpe wegen Beteiligung an den Morden und Anschlägen des Nationalsozialistischen Untergrunds ( NSU) war sie in der Frauenanstalt des Gefängnisses Stadelheim untergebracht. Nachdem sich die Terroristin im November 2011 in Jena selbst den Behörden gestellt hatte, verbrachte sie auch mehrere Tage in Untersuchungshaft in Köln und Chemnitz.

Keine Bedenken hinsichtlich Vernetzung

Bereits zu Beginn der insgesamt 430 Tage dauernden Verhandlungen in der bayrischen Landeshauptsstadt hatte sie dann den Wunsch geäußert, wieder in ihre Heimat überstellt zu werden – vor allem um ihrer in Jena lebenden Großmutter näher zu sein. „Der Antrag bestand weiter und alle Beteiligten haben ihm letztlich zugestimmt“, sagte Jörg Herold, Sprecher des Sächsischen Justizministeriums, am Montag gegenüber der LVZ. Sowohl Bundesanwaltschaft als auch Oberlandesgericht München hätten keine Bedenken hinsichtlich der Vernetzung Zschäpes in der Region geäußert.

Aufgrund der Strafvollstreckungsordnung der Bundesländer sei nach dem Vollzug des Urteilsspruches ohnehin eine Unterbringung der Verurteilten in Nähe des letzten Wohnortes – Zschäpe war zuletzt in Zwickau gemeldet – üblich. Zwar ist das Urteil aufgrund der Revision noch nicht rechtskräftig, einer Überstellung wurde aber trotzdem bereits zugestimmt.

Die JVA in Chemnitz ist die zentrale Frauenvollzugsanstalt für Thüringen und Sachsen und kam damit als einzige in Mitteldeutschland in Frage. Wie Ministeriumssprecher Herold weiter erklärte, gebe es keine gesonderte Behandlung für die 43-Jährige. Allerdings stehe sie unter Beobachtung und die Gefängnisleitung werde unter Umständen weitere Sicherungsmaßnahmen ergreifen.

Mehrere Verstecke und NSU-Raubüberfälle in Chemnitz

Nachdem Zschäpe 1998 zusammen mit ihren Mitstreitern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als Terrorgruppe Nationalsozialistische Untergrund ( NSU) untergetaucht waren, lebten sie unter anderem auch in verschiedenen Verstecken in Sachsen – darunter in der Chemnitzer Plattenbau-Siedlung „ Fritz Heckert“ und in anderen Stadtteilen.

Vor allem in Chemnitz konnten die rechtsextremen Terroristen damals auf ein weit verzweigten Netzwerk von Unterstützern zurückgreifen, die ihnen unter anderem auch eine Waffe besorgten. In der Zeit zwischen 2000 und 2007 ermordete der NSU zehn Menschen, verübte 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Allein acht der Raubüberfälle wurden auf Banken in Chemnitz verübt.

2013 wurde eine Ermittlungsverfahren gegen die Chemnitzer Staatsanwaltschaft mit dem Verdacht geführt, dass mehrere Akten über einen Raubüberfall des NSU-Trios in der Stadt bereits 2006 vernichtet worden waren. Zwei Jahre später wurden die Recherchen eingestellt.

Von Matthias Puppe