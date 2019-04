Leipzig

Mit Blick auf die Ergebnisse des aktuellen Fahrradklimatests des Allgemeine Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) setzt sich der Leipziger Landtagsabgeordnete Marco Böhme (Linke) für die mittelfristige Schaffung eines eigenständigen Landesamts für Fahrradmobilität ein. Bisher untersteht das Thema der Behörde für Straßenbau und Verkehr. „Die Verschlechterung beim Fahrradklimatest, die steigende Zahl verletzter und getöteter Fahrradfahrer und der nicht vorankommende Ausbau von Fahrradinfrastruktur ist ein Armutszeugnis für die Staatsregierung“, sagte Böhme.

Der Linkenpolitiker forderte eine grundlegende Reform der Verkehrsorganisation im Freistaat, inklusive passender Förderprogramme. Zu den Sofortmaßnahmen sollten unter anderem die Schulung von Behördenmitarbeitern hinsichtlich des Verhaltens gegenüber Radfahrerin im Straßenverkehr – vor allem beim einhalten des Sicherheitsabstandes – und der Aufbau von bewachten Radparkplätzen an den 25 größten Bahnhöfen des Freistaates gehören.

Böhme : Kommunen müssen Falschparker ahnden

Neben der Landesregierung nahm Böhme auch die Kommunen weiter in die Pflicht. „Vor allem die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wie dem Falschparken auf Radwegen muss konsequenter erfolgen. Denn letztlich wird damit Leben gefährdet, wenn Radfahrer wegen im Weg stehendender Autos gefährliche Ausweichmanöver vollziehen müssen“, sagte der Linkenpolitiker.

Bei dem am Dienstag vorgestellten Ergebnissen des aktuellen ADFC- Fahrradklimatests landete Leipzig unter den Großstädten auf Platz drei. Gegenüber der vorangegangen Erhebung aus dem Jahr 2016 verschlechterte sich die Bewertung der Messestadt allerdings. Ein Grund dafür war die gestiegene Zahl an schweren Unfälle mit der Beteiligung von Radfahrern. Dresden platzierte sich hinter Leipzig auf Rang fünf. Chemnitz landete in der Kategorie der mittelgroßen Kommunen auf Rang zehn, vor Erfurt (16), Magdeburg (17) und Halle/Saale (23). Für den Test hatten Mitarbeiter des ADFC im vergangenen Herbst 170.000 Radfahrer im gesamten Bundesgebiet befragt.

Von Matthias Puppe