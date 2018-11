Rothenburg

Nach der Affäre an der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) wird der bisherige Rektor Harald Kogel (58) abgelöst. Er wechselt in das Innenministerium, wie das Ressort am Montag mitteilte. Die Schule werde vom 15. November an kommissarisch vom bisherigen Vizechef Thomas Boltz geleitet. Der 57 Jahre alte Jurist verfüge auch über Erfahrungen im Bereich Aus- und Fortbildung.

An der Spitze der Hochschule soll Boltz auch die von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) eingesetzte Sachverständigenkommission unterstützen, wie es vom Ministerium hieß. Das Gremium soll die Betrugsvorwürfe an der Schule untersuchen. Ein Bericht soll im Frühjahr 2019 vorliegen.

Nicht der erste Prüfungsbetrug

Gegen einen Mitarbeiter der Hochschule ist wegen der Manipulationsvorwürfe ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zudem läuft ein Disziplinarverfahren gegen den suspendierten Beamten.

Der mutmaßliche Betrug war aufgeflogen, als sich Studenten Dozenten anvertrauten. Sie gaben an, dass der Regierungsrat erlaubt habe, Prüfungsaufgaben mit dem Handy zu fotografieren. Danach sollen diese für rund 170 Studenten von einer Dropbox im Internet abrufbar gewesen sein.

Schon beim vorherigen Jahrgang waren 16 Anwärter nicht zu Kommissaren ernannt worden, weil sie bei Prüfungen getäuscht haben sollen. Nach Angaben der Hochschule annullierte der Prüfungsausschuss den Leistungstest. Er muss wiederholt werden.

Von dpa