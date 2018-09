Köthen

Nach einer erneuten rechtsgerichteten Demo und Gegenprotest will die sachsen-anhaltische Kleinstadt Köthen ihre demokratische Bürgerschaft stärken. Die Stadt wolle gemeinsam mit der Hochschule am 29. September ein Fest der Demokratie ausrichten, um ein Zeichen zu setzen, sagte Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD). „Köthen ist bunt, war bunt und bleibt bunt“, ergänzte er.

Am Sonntag waren eine Woche nach dem Tod eines 22-Jährigen wieder viele Menschen einem Aufruf von rechtsgerichteten Vereinen gefolgt. Die Polizei bezifferte ihre Zahl auf rund 1400. Auch die AfD war präsent. Eine Gegendemo zog mit 850 Menschen weniger Teilnehmer an. Die Polizei war mit einem Großaufgebot samt Reiterstaffel in Köthen. Wasserwerfer standen bereit, kamen aber laut Polizei nicht zum Einsatz. Nach den Demonstrationen blieb es auch bis zum frühen Morgen ruhig, wie das Lagezentrum des Innenministeriums mitteilte.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) dankte den Polizeikräften und sprach von einem „guten und umsichtigen Einsatz“. Die Unterstützung durch die Bundespolizei sowie aus sechs Bundesländern sei ein sichtbares Zeichen für Solidarität, sagte er der dpa. Eine detaillierte Auswertung des Demogeschehens will der CDU-Politiker am Montagnachmittag (13.30 Uhr) in Magdeburg bekannt geben.

Es war die dritte rechtsgerichtete Demo in Köthen seit dem Tod des 22-Jährigen. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke Deutsche an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Bei der ersten Spontandemo vor einer Woche waren laut Verfassungsschutz rund 500 Rechtsextreme unter den 2500 Teilnehmern. Es wird unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt.

Die Stadt will mit dem Fest für Demokratie auch anknüpfen an eine Aktion am Samstag, als bunte Kreidebotschaften auf Straßen und Plätze gemalt wurden für ein friedliches Köthen.

Von LVZ