Nach Friederike kommt der Frühling: Nächste Woche bis 14 Grad

Leipzig. Der 18. Januar scheint ein guter Tag für Stürme zu sein. Nachdem uns vor 11 Jahren Orkan Kyrill getroffen hat, suchte gestern Orkan Friederike weite Teile Deutschlands heim. „Allerdings gab es einen bedeutenden Unterschied: Kyrill brachte damals flächendeckend von Kiel bis ins Chiemgau Orkanböen und das bis in die Niederungen. Das war gestern bei Friederike nicht der Fall“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Die Orkanböen waren diesmal auf einen schmalen Bereich in der Mitte Deutschlands beschränkt. Allerdings traf es diesmal Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch im Tiefland besonders heftig. In Leipzig wurde zum Beispiel kurz nach 15 Uhr eine Spitzenböe von 128 km/h gemessen.

Kritik am Deutschen Wetterdienst und an Behörden

Absoluter Spitzenreiter war allerdings der Brocken im Harz. Auf über 1000 Meter fegte der Orkan am Donnerstagnachmittag mit bis zu 205 km/h hinweg. Rekordwert in Deutschland! „Das nahm dann offenbar auch der Deutsche Wetterdienst zum Anlass, den Orkan Friederike mitten im Orkan überhaupt erst zum Orkan herauf zu stufen“, kritisiert Meteorologe Jung den DWD, der seiner Meinung nach erst spät auf die tatsächliche Gefahrenlage von Friederike reagiert habe. „Doch besser spät als nie und immerhin noch vor Tagesablauf.“

Ebenso hätten sich manche Behörden in der Unwettersituation nicht gerade mit Ruhm bekleckert. „Gestern war es leider häufig der Fall, dass die Schülerinnen und Schüler erst unmittelbar vor Beginn des Orkans nach Hause geschickt worden sind und damit unmittelbar der Gefahr ausgesetzt wurden. Das hätte nicht sein müssen.“ Hier gebe es dringend Nachbesserungsbedarf. „Bleibt zu hoffen, dass beim nächsten Sturm diesen Kalibers die Behörden wachsamer sind und Schulen und Kindergärten bereits am Vortag schließen“, so Jung.

Die gestrigen Spitzenböen:

Brocken 205 km/h

Fichtelberg 174 km/h

Zugspitze 158 km/h

Kahler Asten 144 km/h

Gera 137 km/h

Weinbiet/Pfalz 135 km/h

Erfurt 130 km/h

Leipzig 128 km/h

Ahaus 126 km/h

Münster 126 km/h

Dresden 122 km/h

(Ab 117,7 km/h spricht man per Definition von Orkanböen)

Ein Hauch von Frühling nächste Woche

Nun wird es erstmal deutlich ruhiger. Hinter dem Orkan ist kühlere Luft eingeflossen. Diese bleibt aber nicht lange. Schon ab Montag klettern die Werte zunächst erst einmal im Westen auf über 10 Grad. Mittwoch und Donnerstag sind vereinzelt bis zu 14 Grad möglich – ein Hauch von Frühling zieht mitten im Januar ein. „Damit setzt in der kommenden Woche wieder bis in die höchsten Lagen der deutschen Mittelgebirge starkes Tauwetter ein. Alles was dort in diesen Tagen und am Wochenende noch als Schnee gefallen ist, wird rasch abtauen. Damit bleibt auch die Gefahr von Hochwasser weiterhin bestehen“, so die Prognose von Wettermann Jung.

Januar über drei Grad zu warm

Bisher ist der Januar 2018 3,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Daran wird sich bis Monatsende aufgrund der Prognosen für kommende Woche auch kaum noch etwas ändern. Und auch der Februar verspricht keinen Wintereinbruch: Auch hier berechnet der US-Wetterdienst NOAA europaweit einen deutlich zu warmen Monat.

Von Olaf Majer