Nach Orkan: Rund 460 Haushalte in Sachsen weiter ohne Strom

Leipzig. Zwei Tage nach dem Orkantief „Friederike“ warten in Sachsen und Brandenburg noch immer rund 750 Haushalte auf Strom. Wie der Netzbetreiber Mitnetz am Samstagabend mitteilte, erschwerten die hohe Anzahl paralleler Störungen, drohende Baumstürze und gesperrte Straßen die teilweise sehr aufwendige Störungsbeseitigung. „Die vollständige Wiederversorgung aller Kunden wird im Niederspannungsbereich noch Zeit in Anspruch nehmen“, hieß es. Auch am Sonntag würden alle verfügbaren Mitarbeiter im Einsatz sein.

Das Orkantief „Friederike“ hat am Donnerstagnachmittag Leipzig und die Region erreicht. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und es gab großflächig Stromausfälle. Zur Bildergalerie

In der Spitze waren den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 16.10 Uhr im gesamten Netzgebiet rund 140.000 Kunden gleichzeitig ohne Strom. Mitnetz ist betreut ein Stromverteilnetz mit einer Länge von rund 74.000 Kilometern in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Am Samstag sind laut Netzbetreiber insgesamt 270 Störungen beseitigt worden. In Sachsen seien nun noch rund 460 in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen sowie in Brandenburg rund 170 Kunden im Kreis Oberspreewald-Lausitz ohne Energie.

