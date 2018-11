Leipzig/Erfurt

„Aloha“-Gruß auf dem Unterarm? Hawaiianische Südsee-Romantik kommt in Bayerns Polizei nicht so gut an. Ein 42-jähriger Oberkommissar aus Mittelfranken hatte in dieser Woche vor dem bayrischen Verwaltungsgericht mit seiner Klage verloren. Der Mann wollte mit dem Schriftzug auf den Unterarm seine Flitterwochen-Erinnerungen aus dem Jahr 2008 auf Hawai verewigen. Doch diesen Nadelstich gegen geltende Regelungen wollte das Polizeipräsidium Mittelfranken nicht akzeptieren und verbot die Tätowierung. Begründung: Dies beeinträchtigte die Legitimation und Autorität von Polizisten. Die Vertreter des Freistaates argumentierten vor Gericht, der Vorsprung an Respekt, den ihre Uniform Polizisten verschaffe, werde durch sichtbare Tätowierungen „nivelliert“. Dem folgten nun die bayrischen Richter.

„Tattoo-Ta-Ta“ titelt die Augsburger Allgemeine

Ein Urteil, das bundesweit auf Polizeidienststellen für Gespräche sorgte. „Ich denke, es gibt jetzt einige Kolleginnen und Kollegen, die enttäuscht sind“, sagte Rainer Nachtigall von der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Wir haben jetzt unterschiedliche Rechtslagen in unterschiedlichen Bundesländern.“ So ist beispielsweise in Berlin die Haltung schon ganz liberal: Hier dürfen Polizisten ganz offen bunt-verzierte Haut zeigen, wenn es nicht extremistisch, religiös oder sexistisch ist. Auch in Baden-Württemberg hat man die Regeln gelockert. Also nur Blaulichtalarm in Bayern? „Tattoo-Ta-Ta“ hat die Augsburger Allgemeine kürzlich süffisant zum Thema getitelt.

Sachsen: Polizisten müssen Tattoos mit Bekleidung verdecken

In Sachsen sind die Vorschriften zwar nicht ganz so streng, ein Tattoo ist nicht von vornherein ein Ausschlusskriterium für den Streifendienst. Aber in den Einstellungskriterien heißt es: „Keine Tätowierungen, Brandings, Mehndis (kunstvolle Körperbemalung mit Henna-Farben – red.) sowie Piercings und Ähnliches, die im Dienst sichtbar wären“. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärt: „Das bedeutet, dass Tätowierungen vorhanden sein können, wenn diese nicht sichtbar sind.“ So gebe es durchaus sächsische Polizeibeamte mit Unterarm-Tätowierungen. „Diese sind aber im Dienst verpflichtet, Bekleidung zu tragen, die die Tattoos verdecken, zum Beispiel ein langes Oberhemd.“

Thüringen: Maßstab ist die Sommeruniform

Ähnlich die Situation in Thüringen. Hier heißt es: „Unauffällige Tätowierungen von minderer Größe und ohne besondere Symbolik können nicht generell als Eignungsmangel angesehen werden.“ Allerdings wird zugleich eingeschränkt: „Tätowierungen müssen im Dienst grundsätzlich verdeckt sein.“ Als Maßstab gilt die Sommeruniform – eine Dienstbluse oder ein Diensthemd mit kurzen Ärmeln. Oliver Löhr, Sprecher des Innenministeriums ergänzt: „Großflächige und sichtbare Tätowierungen stehen der Neutralitätspflicht eines Polizeibeamten entgegen.“ Die Tattoos dürften nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen – andernfalls sei das Vertrauen in die „neutrale Erfüllung des dienstlichen Auftrages“ gefährdet.

Er klagte in Bayern gegen das Tattoo-Verbot für Polizisten: Oberkommissar Jürgen Prichta (li.) zeigt bei der Verhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichthof die Entwürfe für seine geplante Tätowierung mit dem Schriftzug „Aloha“. Quelle: dpa

Jeder Vierte unter 30 tätowiert

Befürworter der Lockerung halten dagegen, dass diese Argumente nicht mehr zeitgemäß seien. Fast jeder Vierte unter 30 trägt inzwischen Tattoos. Und auch der Kläger in Bayern sagte laut Bild-Zeitung: „Wenn ich jemanden auf Streife kontrolliere, dann schaut mir derjenige nicht als erstes auf den Arm, sondern in die Augen.“ Doch die Tattoo-Verweigerer pochen unter anderem auf eine Studie der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, wonach Vertrauen und Respekt der Bürger sinkt, wenn ein Polizist sichtbar tätowiert oder gepierct ist. Angeblich steige damit auch das Einsatzrisiko des Beamten, weil sich manche Bürger eher widersetzen könnten.

Kaum Hoffnung auf Lockerung

Und so gibt es auch in Mitteldeutschland wenig Hoffnung auf Lockerung für Polizisten mit Tattoo-Faible. In Sachsen heißt es kurz und knapp: Einen Grund, die Vorschriften – ähnlich wie in Berlin – zu ändern, sehe man derzeit nicht. Der Thüringer Ministeriumssprecher Löhr sagt: „Auch wenn Tätowierungen sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, so muss festgehalten werden, dass sich diese Beliebtheit nicht auf alle Bevölkerungsteile erstreckt.“ Im Klartext: Viele Menschen würden Tätowierungen immer noch als unseriös ablehnen. Immerhin will man in Thüringen künftig Tattoos in der Polizei-Prüfungskommission „im Lichte der sich fortentwickelten Rechtssprechung bewerten.“ Erst die Prüfung, dann der Pieks: So geht alles seinen polizeilichen Gang.

Von Olaf Majer