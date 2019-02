Dresden

Die sächsische Landespressekonferenz (LPK) hat den Vorstand des Landesverbandes der AfD mit dem Negativpreis „ Tonstörung“ gerügt. Der Verein landespolitischer Journalisten kritisierte gestern „die wiederholten Versuche der Partei, Berichterstattung über Mitglieder, Funktionäre oder innerparteiliche Vorgänge zu erschweren oder gar zu verhindern“. Dazu bediene sich die Partei immer wieder des Ausschlusses einzelner Pressevertreter oder Medienhäuser, etwa von grundsätzlich öffentlichen Parteiveranstaltungen. „Die regelmäßige Verächtlichmachung von Medien gipfelte im vergangenen Jahr in der Ankündigung des AfD-Landesverbandes, die Redaktion von Tag24.de/Morgenpost gänzlich von der Berichterstattung auszuschließen“, heißt es in der Begründung.

Mit dem Negativ-Preis verbänden die landespolitisch berichtenden Journalisten die Aufforderung an die AfD, die vom Grundgesetz gewährte Pressefreiheit künftig uneingeschränkt zu gewährleisten. Der LPK-Vorstand habe dazu bereits ein Gespräch mit Vertretern des AfD-Landesvorstandes angefragt.

In seiner Erwiderung erklärte der sächsische AfD-Generalsekretär Jan Zwerg: „Der Landesvorstand der sächsischen AfD bedankt sich herzlich für den Negativ-Preis bei der LPK.“ Beweise dieser doch, wie wenig kritikfähig viele Journalisten reagierten, wenn das Meinungspendel gegen sie zurückschlage. Im Vorfeld des Listenparteitags der sächsischen AfD am kommenden Wochenende im vogtländischen Markneukirchen, schloss Zwerg zugleich weitere Behinderungen von Medien aus. Zum Parteitag seien „ausnahmslos alle sächsischen, national und international berichtende Journalisten von der sächsischen AfD eingeladen“. „Eine ‚Auslese‘, wie von der LPK beschrieben findet nicht statt“, so der AfD-Generalsekretär.

Die Jury der Landespressekonferenz kritisierte außerdem die Arbeit der Pressestelle in der Polizeidirektion Chemnitz. Dabei ging es um die Auskunftsfähigkeit in den Wochen nach dem Tötungsverbrechen an einem Chemnitzer Ende August. Insbesondere die Verifizierung von Geschehnissen bei oder am Rande von Demonstrationen in der Chemnitzer Innenstadt ließ aus Sicht der Berichterstatter vor Ort zu wünschen übrig.

Die „ Tonstörung“ wird seit 2006 für die unkommunikativste Leistung in Sachsen vergeben. Preisträger waren in der Vergangenheit Ministerien, die Staatskanzlei, Stadtverwaltungen oder auch Staatsanwaltschaften. 2010 ging der Preis an die FDP-Fraktion (2010) für die Diskreditierung kritischer Journalisten.

Von Roland Herold