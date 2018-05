Glashütte

Liebe zum Detail, technisches Verständnis, eine ruhige Hand und ein gutes Auge – das sind nur einige Eigenschaften, die man mitbringen muss, um das besondere Handwerk des Uhrmachers erfolgreich erlernen zu können. Heute wie auch damals vor 100 Jahren.

Gibt es Unterschiede zu damals? Wie erlernte man Anfang des 19. Jahrhunderts den Beruf ohne Strom? Was machten die Schüler im kleinen Uhrenstädtchen Glashütte, wenn sie nicht schraubten oder über Bücher saßen? Den Fragen geht ab dem 4. Mai die neue Sonderausstellung „Mehr als Theorie und Praxis“ im Uhrenmuseum „Alfred Hedwig“ im osterzgebirgischen Glashütte nach.

In der Glashütter Schau ist auch eine Werkstatt nachgestellt. Quelle: Marko Förster

2500 Schüler lernten den Beruf an der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte in den Jahren 1878 bis 1951 – davon waren nur übrigens nur 44 weiblich. Warum das so war – auch dem geht die neue Schau in dem Ort mit der langen Handwerkstradition nach.

Zu sehen sind zwischen dem 4. Mai und dem 6. Januar 2019 in der Ausstellung herausragende Schülerarbeiten wie Taschen, Pendel- oder Armbanduhren, Marinechronometer, Gangmodelle, feinmechanischen Instrumente, Zeichnungen und historische Dokumente, die Auskunft über die Zeit geben. Zudem wird an ausgewählten Beispielen gezeigt, wohin es die Absolventen nach der Ausbildung verschlagen hat.

Von Andreas Dunte