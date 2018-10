Berlin

Die Deutsche Bahn weitet mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember ihr Angebot für den Fernverkehr in Mitteldeutschland aus. Die ICE 4-Flotte wird künftig auch auf Verbindungen durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingesetzt. Die modernen Züge mit einem zusätzlichen Sitzplatzkontingent sollen künftig auf folgenden Strecken rollen:

-Berlin-Leipzig-Erfurt-Frankfurt-Stuttgart-München

-Hamburg-Berlin-Leipzig-Erfurt-München

-Berlin-Halle-Erfurt-München.

Fahrräder im ICE 4

Nach vorheriger Reservierung dürfen dann laut Bahn auch Fahrräder mitgenommen werden. Zusätzlich ins Angebot aufgenommen werden zwei weitere Sprinterzüge von Berlin über Halle nach München. Mit dann fünf Verbindungen pro Tag ist die Landeshauptstadt Bayerns in weniger als drei Stunden von der Saalestadt aus erreichbar.

Durchgehend von Halle nach Wien

Halle erhält außerdem eine internationale Verbindung. Eine neue und durchgehende Linie von Berlin nach Wien legt einmal pro Tag einen Stopp in der Händelstadt ein. Die Fahrt von Halle dauert dann bis in die österreichische Metropol sechseinhalb Stunden. Derzeit besteht schon eine Verbindung von Leipzig nach Wien. Bei einem Umstieg in Nürnberg dauert die Fahrt knapp sieben Stunden.

Gera bessern angebunden

Die Bahn will das Angebot auch außerhalb ihres ICE-Netzes verbessern. Mit dem Fahrplanwechsel wird Gera täglich von drei Intercity aus Nordrhein-Westfalen oder Kassel über Erfurt, Weimar und Jena angesteuert. Zeitverlust bedeutet allerdings noch die fehlende Oberleitung zwischen Weimar und Gera. Deshalb müsse in Gotha von einer E- auf eine Diesellok gewechselt werden. In diesen Zügen dürfen nach Reservierung ebenfalls Fahrräder mitgenommen werden.

Neu ist auch die Eurocity-Verbindung von Berlin nach Breslau und Krakau in Polen.

Buchungsstart zu neuen Preisen

Buchungsstart für alle Angebote nach dem Fahrplanwechsel ist der 16. Oktober. Dann gelten bereits die neuen Fahrpreise. Die Bahn hebt die Tarife um durchschnittlich 1,9 Prozent an. Mit den neuen Preisen werden Vielfahrer relativ stark zur Kasse gebeten: Für Streckenzeitkarten sowie die Bahncard 100 sind in Zukunft im Schnitt 2,9 Prozent mehr zu zahlen. Die Preise für Platzreservierungen sowie für die Rabattkarten Bahncard 25 und Bahncard 50 verändern sich nicht. Kräftig erhöht wird das Extra-Entgelt für den Kauf eines Tickets im Zug: von 12,50 Euro auf 19 Euro.

Von Matthias Roth