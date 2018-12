Leipzig

Armer Osten – von wegen! Nach einer neuen Berechnung ist der Osten nicht länger die Armutshochburg in Deutschland. Im Gegenteil: Legt man neue Daten des ifo-Instituts in Dresden zu Grunde, schneidet der Osten sogar besser ab als der Westen und weist einen deutlich geringeren Anteil armutsgefährdeter Menschen auf. Kritik an den Berechnungen kommt von den Linken.

Anders als bisher haben die Dresdner Forscher das Armutsrisiko nicht mehr am gesamtdeutschen Einkommen festgemacht, sondern je nach Landkreis am regionalen Einkommen. Es komme auf die Perspektive an, sagte ifo-Vize-Chef Joachim Ragnitz mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die „Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen“.

Nach den Kriterien in der EU gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Mitgliedsstaat zur Verfügung hat. In Deutschland lag dieser Schwellenwert für einen Alleinstehenden im vorigen Jahr bei 1086 Euro im Monat.

Nicht eingerechnet werden hierbei Eigentumswohnungen und Vermögen – staatliche Transfers wie zum Beispiel Hartz IV oder Wohngeld hingegen schon. Danach sind in Deutschland 15,8 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, in Sachsen 19 Prozent.

Verwundern müsse das nicht, sagt Ragnitz, der auch Mitautor der Studie ist. In vielen Regionen beispielsweise in Süddeutschland liege das allgemeine Einkommensniveau weit höher als in Ostdeutschland oder dem Ruhrgebiet, folglich sei in den süddeutschen Kreisen die Armutsgefährdungsquote auch eine geringere. „Das sieht aber schon anders aus, wenn man nicht den Bundeswert, sondern das mittlere Einkommen des jeweiligen Landes als Vergleich heranzieht.“ Dann würden die eher peripher gelegenen Landesteile höhere Quoten aufweisen.

Richtig interessant, so der Wirtschaftsprofessor, wird es aber, wenn man genauer in die Regionen hineinschaut und sich die Verteilung der Einkommen auf reiche und arme Personen in den einzelnen Landkreisen vergleicht. Dann plötzlich seien die Ausschläge in vielen Regionen Westdeutschlands weit größer als im Osten. Der Grund dafür: In Ostdeutschland sind die Einkommen gleichmäßiger verteilt als im Westen. Demzufolge sei im Osten die relative Einkommensarmut geringer.

Sinnvoll sei diese Herangehensweise, weil sich damit regionale Preisniveauunterschiede berücksichtigen ließen, insbesondere bei den Wohnkosten. Dann, so Ragnitz, „kehrt sich das Ost-West-Gefälle um, dann schneidet Ostdeutschland insgesamt besser ab und weist einen deutlich geringeren Anteil armutsgefährdeter Menschen auf“.

„Regionen isoliert zu betrachten halte ich für schwierig, da eine vergleichende Perspektive fehlt“, meint Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken. „Der Bezugspunkt zur Beurteilung von Armutsgefährdung und Lebensstandard muss das gesamte Land sein, auch im Sinne des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse.“ Zimmermann hält es zudem für eine pauschale Unterstellung, dass im Osten alles günstiger als im Westen wäre. „Für manche Regionen mag dies bezüglich Mieten gelten, aber definitiv nicht für Strom-, Wasser-, oder Lebensmittelpreise und vieles mehr.“

Es sei nicht sinnvoll, von der Ausgabenseite her auf eine Armutsgefährdung zu schließen. „Nach dieser Logik wäre ja auch der Einkommensmillionär, der mehr ausgibt als einnimmt arm. Ob jemand als arm gilt, darüber entscheidet zunächst das Einkommen.“ Richtig sei aber, dass es auch im Westen abgehängte Regionen mit einer hohen Armutsgefährdung gebe. „Ob Ost oder West: Die Bundesregierung ist in der Pflicht etwas zu tun, damit nicht ganze Landstriche und ihre Menschen abgehängt werden“, sagt die Linke.

Von Andreas Dunte