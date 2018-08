Leipzig

Herr Mohring, Sie müssen aktuell mit unerfreulichen Meldungen über Ihre verspätet eingereichte Steuererklärung leben und haben eine Prüfung des Finanzamtes im Nacken. Wie ist der Stand?

Ich möchte dazu nicht viel sagen, weil Steuerangelegenheiten immer privat sind. Nur so viel: Ich habe meine Erklärungen für 2016 und 2017 abgegeben, und jetzt prüft das Finanzamt. Für 2016 war ich verspätet dran, aber trotz dieses ärgerlichen Versäumnisses sind mein Einkommen den Finanzbehörden bekannt und ich habe darauf meine Steuervorauszahlungen geleistet. Der Rest wird sich aufklären.

Von welchen Zeitrahmen gehen Sie da aus?

Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Finanzamt wird und soll sich die Zeit nehmen, die es braucht. Ich werde nicht drängen.

Wenn Steuerangelegenheiten privat sind, wie kommt dann die Finanzamt-Prüfung an die Öffentlichkeit?

Das frage ich mich auch.

Befürchten Sie, dass das Thema im Wahlkampf missbraucht werden könnte?

Davon gehe ich nicht aus. Ich vertraue darauf, dass alles geklärt wird.

Inhaltlich wird sich ja auch im Thüringer Wahlkampf viel um die Flüchtlingspolitik drehen. Nun hat das Nachbarland Bayern gerade eins der umstrittenen Ankerzentren eröffnet. Mal angenommen, die CDU stellt mit Ihnen den nächsten Thüringer Regierungschef, gibt es dann zwischen Suhl und Altenburg auch Ankerzentren?

Ja, ich würde mich jedenfalls dafür einsetzen. Denn eine solche Einrichtung bündelt alle erforderlichen Leistungen und Entscheidungen in einer Hand – von der Ankunft, bis zur Altersfeststellung, der Klärung der Identität und vor allem der Bleibeperspektive.

Also komplett nach bayerischem Vorbild?

Nach meiner Vorstellung sollte es vor Ort bei den Ankerzentren Kammern der zuständigen Verwaltungsgerichte geben. Da könnten alle Rechtsmittel, die ein Asylbewerber oder Flüchtling einlegen kann, im rechtsstaatlichen Verfahren erledigt werden. Um eine Größenordnung zu nennen: Im vergangenen Sommer waren in Thüringen rund 4000 Verfahren anhängig. Damit sind die Verwaltungsgerichte überlastet.

Wie soll ein eigenständiges Verwaltungsgericht arbeiten, wie viel Richter wären dafür notwendig?

Orientiert an den bisherigen Fallzahlen wären dafür rund ein Dutzend Berufsrichter erforderlich. Wenn es Bundesregierung gelingt, ihre Asylpolitik umzusetzen, wovon ich ausgehe, können die Fallzahlen aber auch sinken.

Wenn ein Flüchtling im Ankerzentrum eine Bleibeperspektive erhält, wie geht es dann für ihn in Thüringen weiter?

Wir wollen mit der Verteilung an die Kommunen, also nach Abschluss des Asylverfahrens,vom ersten Tag an eine Integrationsvereinbarung umsetzen. Das soll in einem Landesintegrationsgesetz geregelt werden. Einen Entwurf haben unsere Fachpolitiker bereits erarbeitet. Wir sind darüber mit Organisationen und Institutionen im Gespräch, die mit dem Thema befasst sind

Was soll da drin stehen?

Da sind Rechten und Pflichten genau geregelt. Zum Beispiel die Verpflichtung zum Sprachunterricht, zur Integration in den Arbeitsmarkt und die verbindliche Wertevermittlung. Und wer sich nicht daran hält, bekommt Auflagen und Mittelkürzungen. Es ist seit 2015 etliches besser geworden, aber wir sind noch nicht am Ziel. Die Kommunen federn viel ab, dafür können wir wirklich dankbar sein.

Die Flüchtlings-Debatte hat vieles überlagert. Mit welchen Themen wollen Sie denn im kommenden Jahr zur Landtagswahl punkten?

Kein Thema bewegt die Bürger mehr als die verkorkste Schulpolitik der Ramelow-Regierung. Das wird den Wahlkampf bestimmen. Rot-Rot-Grün will gerade mit einem neuen Schulgesetz die Förderschulen schleifen. Nur weil der Protest zu groß ist, werden sie nicht ganz geschlossen, aber sollen ohne Schüler weiterbetrieben werden. Das ist absurd.

Was heißt „Förderschulen ohne Schüler“?

Die Landesregierung will Inklusion ohne Maß und Mitte. Da werden alle Schüler in die Klassen aufgenommen, der Fachlehrer kommt nicht mehr zurecht und die Sonderpädagogen laufen sich dann die Füße wund, weil sie ihre Kinder an verschiedenen Schulen betreuen müssen. Inklusion ist richtig, wenn die personellen und räumlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Deshalb braucht es auch weiterhin Förderschulen, weil das für viele Kinder mit bestimmten Handicaps das Beste ist.

Wie sieht es mit den Klassenstärken aus?

Wenn die Landesregierung ernst nimmt, was sie vorschreiben will, dann erfüllen nur 19 von 729 Thüringer Schulen ausnahmslos alle Voraussetzungen für eine dauerhafte Eigenständigkeit. Die Vorgaben werden dazu führen, dass die Schulen im ländlichen Raum mittelfristig geschlossen werden. Anders als in Sachsen haben in Thüringen immer die Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Schulnetzplanes über die Schulstruktur entschieden. Der kleineren Einheit vor Ort vertrauen, das war das Thüringer Subsidiaritätsprinzip. Das will die linke Politik jetzt kippen.

Sie lassen wenig Gutes an der Thüringer Bildungspolitik.

Es sind viele Weichen falsch gestellt worden. Auf den Abschlusszeugnissen vieler Kinder fehlen Noten, weil der Fachunterricht ausgefallen ist. Es werden zu wenig Referendare ausgebildet. Dann kann man später natürlich auch nicht genügend einstellen. Im Schuljahr 2017/2018 sind rund 1200 Lehrer in den Ruhestand getreten. Pro Kalenderjahr schließen jedoch nur knapp 500 Referendare mit dem zweiten Staatsexamen ab. Das geht offensichtlich nicht auf.

Durch die frühere Lehrer-Verbeamtung hat Thüringen aber noch immer einen Vorteil gegenüber Sachsen?

Es wird wieder verbeamtet, doch gleichzeitig werden die Beförderungsmöglichkeiten drastisch zusammengestrichen. Da bleiben nur noch Direktor, stellvertretender Direktor und Oberstufenleiter. Die Lehrer steigen dann mehrheitlich nach 40 Jahren mit der gleichen Gehaltsgruppe aus, mit der sie eingestiegen sind.

Zieht Sachsen die guten Leute ab?

Die guten Leute werden in ganz Deutschland gesucht. Die Länder, die darauf nicht vorbereitet sind, werden ihre Probleme nicht mehr lösen können. Mich hat jetzt die Mutter einer Tochter aufgesucht, die Medizin studieren will, aber seit zwei Jahren keinen Chemieunterricht mehr hat. Die Schule sagte, die Tochter könne ja Chemie für die Abi-Note abwählen. Klar, aber dann ist der Weg zum Medizinstudium für den Rest des Lebens verbaut.

Was macht Sie so zuversichtlich, dass das Thema Asylpolitik im Wahlkampf erst mal vom Tisch ist?

Wenn die CSU etwas erreichen wollte, dann hat sie erreicht, dass sich Europa bewegt hat mit dem Gipfelpaket, dass es eine Einigung mit dem Koalitionspartner SPD gegeben hat und dass Horst Seehofer sein Maßnahmenpaket durchgesetzt hat. Wenn all das ordentlich umgesetzt wird, dann sehen auch die Leute, dass der Staat handlungsfähig ist und funktioniert. Ich setzte darauf, dass die Dinge bis zur Landtagswahl so organisiert sind, dass die Bürger wieder Vertrauen haben.

Was jedoch kippen könnte, wenn im Bundesrat die Entscheidung Georgien und die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären am Widerstand der Thüringer Landesregierung scheitert?

Bisher hat Bodo Ramelows Linkskoalition tatsächlich keine Verschärfung des Asylrechts unterstützt. Ich frage mich schon länger, wie lange die SPD in Thüringen dies noch mitmachen will. Ich erwarte, dass sich die Thüringer Linksregierung hier bewegt.

Sie haben Rot-Rot-Grün immer wieder vorgeworfen, das Handwerk zu verprellen. Nun kam gerade die Meldung vom Statistischen Landesamt, dass die Zahl der Anmeldungen gestiegen ist. Widerspricht das Ihrer Philosophie?

Nein, denn keiner gründet ja eine Firma wegen Rot-Rot-Grün. In ganz Deutschland brummt die Konjunktur. Das liegt ganz gewiss nicht an der Politik Bodo Ramelows, sondern an den guten Rahmenbedingungen, die der Bund setzt. Die greift vor allem Ramelows Linke durch maßlose Forderungen immer wieder an. Verantwortungsvolle Politiker müssen auch das im Blick haben, was kommt. Nicht zu Unrecht hat die Bundesbank ihre Konjunkturprognose angepasst. Nicht zu Unrecht schauen viele auf die Handelsstreite zwischen den USA und China einerseits und gefühlt mit dem Rest der Welt andererseits.

Aber dem Handwerk geht es trotzdem ganz gut?

Wir müssen schauen, dass Unternehmensnachfolgen gelingen und dass es Karrierechancen gibt. Da streiten wir uns mit der Landesregierung. Etwa bei der Unterstützung der Meisterausbildung. Die kostet Pi mal Daumen 15 000 bis 20 000 Euro. Rot-Rot-Grün hat eine Meisterprämie auf den Weg gebracht mit 1000 Euro für die jeweils drei Jahrgangsbesten für jedes Gewerk in den Handwerkskammerbezirken. Wir wollen einen echten Meisterbonus, für alle, die die Prüfung bestehen. Und die Übernahme der Gebühren.

Warum hängt das so am Geld?

Es gibt eine Phase in der Meisterausbildung, da kann man kein Geld verdienen. Wenn man das ein halbes Jahr nicht überbrücken kann, ist man raus. Und ohne Meisterausbildung keine Übernahme des Betriebes.

Und der Lehrlingsnachwuchs?

Der braucht das Azubi-Ticket. Das war erst angekündigt, jetzt gibt es – verspätet – eine Schrumpfvariante. Am 1. Oktober soll es in bestimmten Bereichen Thüringens losgehen. Wenn ich aber eine attraktive Berufsausbildung haben will, geht es nur, wenn das Ticket flächendeckend gilt. Im Sommer gibt es ein Ferienticket für ganz Thüringen. Die Grünen fragen zu Recht, warum dies geht, das Azubi-Ticket aber nicht. Als Teil der Regierungskoalition könnten sie dies durchsetzen.

Wie sehen Sie die Lage der industriellen Leuchttürme wie Opel?

Thüringen ist da in erster Linie Produktionsstandort, kein Sitz von Konzernzentralen. Aufgabe der Landesregierung ist aber immer wieder für Standortbedingungen zu sorgen, bei denen weiter im Land produziert wird. Man darf sich nicht mit fünf garantierten Jahren für den Standort zufrieden geben, sondern muss sofort an das Danach denken.

Thüringen bekommt ja auch wieder eine chinesische Investition. Mittlerweile sollen aber gleichzeitig die chinesischen Beteiligungen eingeschränkt werden. Widerspricht das nicht der reinen Lehre?

Erst war es en vogue in China zu investieren. Jeder wollte dorthin. Bis man gemerkt hat, dass dort nicht zuletzt Wissen abgeschöpft wird. Der neue Weg der Chinesen ist nun nicht mehr, Investitionen vor Ort zu ermöglichen, sondern sie kommen mit ihrem Kapital nach Deutschland und kaufen sich hier ein. Die Trennlinie ist dort erreicht, wo es nur darum geht, Technologie abzugreifen. Wir müssen schon auf die Innovationskraft unseres Landes achten. Und da finde ich, dass die Bundesregierung richtig handelt. Aber mit Sicherheit wird es eine EU-weite Regelung geben müssen.

Was sagen die Umfragen zu einer künftigen Koalition in Thüringen?

Nach einer der letzten Umfragen vom MDR wäre Schwarz-Rot-Gold möglich. Die CDU landete da bei 31 Prozent. Aber mir ist auch klar, wenn die Union im Bund bei 29 Prozent nach dem Asylstreit steht, dann ist das kein gutes Umfeld für Landesumfragen.

Schwarz-Rot-Grün wäre keine Option?

Ziel ist eine Koalition in der breiten bürgerlichen Mitte. Dazu gehören CDU, SPD, FDP und Grüne. Wie sich das auszählt, entscheidet der Wähler. Wir machen keinen Koalitionswahlkampf, wollen aber Rot-Rot-Grün ablösen.

Nach jetzigem Stand will Thüringen erst am 10. November wählen. Wie beurteilen Sie das?

Ich bin empört! Wenn man eine hohe Wahlbeteiligung will, ist der November völlig ungeeignet. Bei schlechtem Wetter gehen die Leute nicht raus. Meine Befürchtung ist, dass dann vor allem die Protestparteien am rechten und linken Rand mobilisieren. Ich bin für einen gemeinsamen Wahltermin im Osten, also mit Sachsen und Brandenburg Das hätte dann auch eine bundespolitische Bedeutung und verbessert die Chance, mit unseren Themen aus dem Osten in Berlin mehr Gehör zu finden.

Sie haben zum Jahresempfang Kanzler-Besuch, aber nicht aus Berlin, sondern aus Wien. Warum?

Es gibt zweimal Kanzlerbesuch. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kommt als EU-Ratspräsident am 23. August zum Jahresempfang der CDU-Fraktion nach Erfurt und Bundeskanzlerin Angela Merkel erwarten wir am 20. Oktober zum CDU-Landesparteitag. Dass beide kommen, ist ein wichtiges Zeichen und zeigt, dass die Thüringer CDU ernst genommen wird.

Was wäre die große Leitidee, falls Sie im kommenden Jahr die Landtagswahl in Thüringen für sich entscheiden würden?

Mir wäre es wichtig, dass es für Thüringen eine neue Gemeinsamkeit gibt. Weil ich spüre, dass die politische Polarisierung und die Verrohung der Sprache dem Land nicht gut tut. Beim Streit um das Thema Asyl kann man das gut sehen. Es muss auch der Anspruch einer neuen Regierung sein, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und wieder zusammenzuführen. Das sollte unser Leitmotiv sein. Dazu kommt, dass das Land nur gemeinsam mit den Bürgern und der kommunalen Ebene gestaltet werden kann. Das heißt vor allem auch zuhören. Die politische Linke und die Grünen setzen er auf Bevormundung. Das haben sie in den letzten Jahren vielfach bewiesen.

