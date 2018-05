Dresden

Nach dem Einbruch in ein Gymnasium in Goslar in Niedersachsen vom Montag sind in Sachsen einige Prüfungsaufgaben für das schriftliche Mathematik-Abitur der Leistungskurse ausgetauscht worden. „Es wurde geschaut, inwieweit unsere Vorlagen betroffen sind“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Dresden am Mittwoch. Nun gebe es im hilfsmittelfreien Teil A vorsorglich Alternativaufgaben.

Sie wurden aus dem gemeinsamen Aufgaben-Pool ausgewählt, aus dem sich die Länder bedienen können. Zu Irritationen oder Verzögerungen sei es deswegen nicht gekommen, ergänzte der Sprecher. An einem Chemnitzer Gymnasium begannen die Klausuren am Morgen etwas später, allerdings wegen Verkehrsproblemen. Landesweit schreiben nach Ministeriumsangaben 4850 Jugendliche das Mathe-Abi der Leistungskurse mit.

Der Einbruch ins Ratsgymnasium in Goslar war am Montagmittag entdeckt worden. Danach wurden in einem mehrstufigen, verschlüsselten Verfahren die Alternativaufgaben versandt. Da sich die Länder aus einem gemeinsamen Pool auf Prüfungsaufgaben bedienen, waren auch andere Bundesländer - darunter Sachsen - betroffen.

