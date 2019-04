Magdeburg

Wer wird neuer Landesbischof oder neue Landesbischöfin in Magdeburg? Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat am Mittwoch die Kandidaten auf das höchste Amt der Landeskirche bekannt gegeben.

Demnach stehen drei Kandidaten zur Wahl: Vorgeschlagen sind Friedrich Kramer aus Lutherstadt Wittenberg, Karsten Müller aus Halle ( Saale) und Ulrike Weyer aus Plauen. Die Bischofswahl steht auf der Tagesordnung der Landessynode vom 9. bis 11. Mai 2019 in Kloster Drübeck im Harz.

Die Landesbischöfin oder der Landesbischof muss von der Landessynode mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden. Die Einführung in das auf zehn Jahre befristete Bischofsamt ist für den 7. September 2019 im Dom zu Magdeburg vorgesehen

Die zehnjährige Amtszeit von Landesbischöfin Ilse Junkermann endet im Sommer diesen Jahres. Am 6. Juli wird Junkermann, die ursprünglich aus Baden-Württemberg stammt, mit einem Festgottesdienst im Magdeburger Dom verabschiedet. Die 61-jährige Theologin, die gern noch bis zu ihrer Pensionierung 2023 als Bischöfin weitergemacht hätte, wechselt ab September an die Uni Leipzig. Hier wird sie zum Leben in der Kirche zu DDR-Zeiten forschen.

Friedrich Kramer

Friedrich Kramer Quelle: EKM

Friedrich Kramer wurde 1964 in Greifswald geboren. Nach seinem Studium der Evangelischen Theologie in Berlin war er Pfarrer in Lodersleben und Gatterstädt sowie mit der Jugendarbeit im Kirchenkreis Querfurt beauftragt. Von 1997 bis 2008 war er als Pfarrer für Studentenseelsorge in Halle ( Saale) tätig. Seit 2009 ist er Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und zugleich Studienleiter für Theologie und Politik. Kramer ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Karsten Müller

Karsten Müller Quelle: EKM

Karsten Müller wurde 1966 in Merseburg geboren. Nach seinem Studium der Evangelischen Theologie in Naumburg war er als Pfarrer in Jerichow im Kirchenkreis Stendal tätig. Ab 2004 war er Inhaber der übergemeindlichen Pfarrstelle für Gottesdienst und Gemeindeentwicklung und ab 2007 Leiter des Gemeindedienstes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Seit 2013 ist er Pfarrer für die Johannesgemeinde Halle ( Saale) und die Kirchengemeinde Halle-Diemitz. Müller ist verwitwet und hat drei Kinder. Er lebt mit einer Partnerin zusammen.

Ulrike Weyer

Ulrike Weyer Quelle: EKM

Ulrike Weyer wurde 1973 in Dresden geboren. Nach einer Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann studierte sie Evangelische Theologie in Halle ( Saale) und Leipzig. Ab 2004 war sie als Pfarrerin im Kirchspiel Sornzig im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz tätig. Seit 2015 ist sie Superintendentin im Kirchenbezirk Plauen und Inhaberin der Pfarrstelle der St. Johanniskirchgemeinde Plauen. Weyer ist verheiratet und hat einen Sohn.

Kandidaten-Vorstellung am 27. April in Halle

Am Samstag den 27. April gibt es in der Marktkirche in Halle ( Saale) von 14 bis 16.30 Uhr eine öffentliche Veranstaltung mit den Kandidierenden. Sie werden jeweils einen kurzen Vortrag halten und dann auf zuvor gesammelte Fragen aus dem Publikum eingehen.

Von Olaf Majer