Schkeuditz

Der Umbau an der Spitze der Flughäfen in Sachsen geht weiter. Erst vor sieben Wochen hatte Götz Ahmelmann (47) Johannes Jähn als Chef der Mitteldeutschen Airport Holding abgelöst und Markus Kopp als Flughafen-Chef in Dresden ersetzt. Jetzt übernimmt Ahmelmann von Jähn auch den Posten als Leipziger Flughafenchef.

Anders als Kopp bleibt Jähn aber als Geschäftsführer an Bord, ist aber nur noch Nummer 2. Er ist für den operativen Betrieb in Schkeuditz zuständig und übernimmt dieselbe Funktion auch in Dresden. Der bisherige Generalbevollmächtigte Dieter Köhler wird zum Finanzchef befördert.

„Mit der neuen Geschäftsverteilung schaffen wir bei den mitteldeutschen Flughäfen klare Strukturen, straffen die Entscheidungswege und werden effizienter“, sagte Ahmelmann. Das werde die Zusammenarbeit zwischen beiden Airports verbessern.

Vorzeitig beendet wurde der Vertrag von Markus Kopp. Der langjährige Vorstand war bereits seit der Ernennung Ahmelmanns ohne Aufgabe, sein Vertrag lief aber noch bis Ende April. Er wurde nun vorzeitig aufgelöst. Ob dafür eine Abfindung bezahlt wurde, ließ eine Sprecherin offen.

Von Frank Johannsen