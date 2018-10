Dresden

Die sächsische SPD ist das Kämpfen gewohnt – das sagt der designierte Generalsekretär Henning Homann (39) mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte. Der amtierende Fraktionsvize soll am Sonnabend auf einem Landesparteitag zum Nachfolger von Daniela Kolbe gewählt werden, die aufgrund ihrer zweiten Schwangerschaft nicht mehr antreten möchte. Im Interview fordert Homann unter anderem die Abschaffung von Hartz IV.

Herr Homann, wie froh sind Sie, dass die Sachsen-SPD mit der Bayern-Wahl die rote Laterne für das schlechteste sozialdemokratische Länderergebnis abgeben konnte?

Natürlich bin ich über schlechte SPD-Ergebnisse nie glücklich, zumal sie uns das Leben in Sachsen nicht einfacher machen. Rückenwind ist schließlich immer besser als Gegenwind.

Die Situation ist in Sachsen aber nicht viel anders als in Bayern, sagen die Zahlen. Sie müssen seit Langem mit Gegenwind leben.

Da widerspreche ich. Wir haben in Sachsen ganz andere Voraussetzungen: Die SPD ist hier schon immer eine kleinere Partei – das haben wir akzeptiert. Hinzu kommt, dass wir in Sachsen in Regierungsverantwortung sind und gerade beweisen, wie gut unsere Beteiligung dem Land tut. Das beste Beispiel ist für mich die Lehrerversorgung. Bis 2014 war der Plan der CDU, die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer von 28 000 auf 25 000 zu senken. Jetzt wird die Anzahl der Lehrerstellen nicht gesenkt, sondern auf 30 000 erhöht. Das ist der SPD-Effekt! Den gleichen Politikwechsel haben wir bei der Polizei erreicht: Mehr Polizisten statt weniger Polizisten. Daneben haben wir den Betreuungsschlüssel in Kitas verbessert und die Pauschale für Kommunen deutlich erhöht. Darauf können wir stolz sein. All das müssen wir den Menschen aber auch erklären.

Weshalb schlägt sich das dennoch nicht in Umfragen wider?

Während unser Koalitionspartner CDU zehn Prozentpunkte verloren hat und auch die Bundes-SPD Verluste in diesen Dimensionen verzeichnet, hält sich die SPD in Sachsen weitgehend stabil. Auf niedrigem Niveau, aber immerhin. Wir mussten schon immer kämpfen – deshalb sind wir das Kämpfen gewohnt.

Fällt der SPD die Entscheidung für die große Koalition in Berlin auf die Füße?

Ich war gegen die große Koalition. Deshalb könnte ich jetzt sagen: Ja. Man macht es sich aber zu leicht, wenn man die aktuelle Situation der SPD nur auf die Koalition im Bund schiebt. Die Entwicklung hat tiefergehende, längerfristige Ursachen. Unabhängig davon ist die Gesamtperformance der Koalition in Berlin natürlich mies. Die komplette Arbeit der Bundesregierung war von Beginn an von parteistrategischen Debatten geprägt – alle inhaltlichen Fragen, auch die Erfolge, sind komplett hinten runtergefallen. Ich kann sehr gut verstehen, wenn die Menschen von diesem Gezerre genervt sind. Mir geht es nicht anders.

Welche tiefergehenden Ursachen meinen Sie beim Blick auf die missliche Lage der SPD?

Die SPD war immer die Partei der sozialen Sicherheit und des sozialen Aufstiegs. Doch dieses Versprechen wurde mit Hartz IV infrage gestellt. Natürlich gab es Ende der 1990er Jahre eine Massenarbeitslosigkeit. Diese Ausnahmesituation haben wir damals von der CDU-Regierung geerbt und mussten reagieren. Allerdings sind heute die Zeiten anders, während wir konzeptionell Anfang der 2000-er stehen geblieben sind.

Das heißt: Hartz IV muss weg?

Das heißt: Man muss den Arbeitsmarkt auch in Zukunft für die Menschen sicher gestalten – und dazu gehört die Überwindung von Hartz IV. Die entscheidende Frage ist, was nach Hartz IV kommt. Dafür gibt es bereits verschiedene Konzepte. So hat Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig vorgeschlagen, dass Arbeitnehmer, die 30 Jahre gearbeitet haben, nicht mehr in Hartz IV fallen können. Denn es kann ja nicht sein, dass diese älteren Arbeitnehmer genau so viel Geld erhalten wie jemand, der noch nie oder kaum gearbeitet hat. Daneben gibt es aus der SPD-Spitze gute Vorschläge, wie das Chancenkonto. Mit diesen Vorschlägen wollen wir den Menschen mehr Freiheit und gleichzeitig mehr Sicherheit in ihrem Erwerbsleben schaffen.

Der zurückgetretene Leipziger SPD-Vorsitzende Hassan Soilihi Mzé spricht davon, dass die SPD nicht mehr die Probleme der Menschen aufgreife. Ist das auch ein Fehler, den Ihre Partei gemacht hat?

Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Bundespolitisch stört mich seit längerem eine Visions- und Utopielosigkeit: Es geht nur noch um technische, kleinteilige Debatten – wir sagen aber nicht, für welche Zukunftsidee die SPD steht. Beim Stichwort Bürgernähe widerspreche ich: An dieser Stelle macht die SPD in Sachsen viele Dinge richtig. So hat die Küchentisch-Tour von Martin Dulig die politische Kultur in unserem Land verändert, mittlerweile wird der Ansatz von vielen anderen Parteien kopiert. Außerdem haben wir eine funktionierende Kümmererstruktur: Bürgern, die Frust über Verwaltungen haben, wird ganz konkret geholfen. Bei uns ist Bürgernähe kein Image-Gag.

Sie sind Wahlkampfmanager der Sachsen-SPD, ab kommendem Sonnabend sehr wahrscheinlich auch Generalsekretär. Was wollen Sie anders als bislang machen?

Meine oberste Priorität ist, dass die SPD in Sachsen sich weiter für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen kann. Klar bereiten wir deshalb das Wahljahr organisatorisch und politisch gut vor. Eine Voraussetzung dafür ist aber auch, dass wir in Sachsen weiterhin gut regieren. Sachsen ist bei der SPD in guten Händen. Mit mir wird es deshalb keinen Dauerwahlkampf geben.

Wie groß ist Ihre Befürchtung, im Wahlkampf des nächsten Jahres zwischen den konkurrierenden CDU und AfD zerrieben zu werden?

Sachsen steht vor einer Richtungswahl, das ist ganz klar. Vor dieser Entscheidung kann sich auch niemand wegducken. Die Bezeichnung Richtungsentscheidung ist sicherlich schon häufig verwendet worden – aber selten war der Begriff so richtig wie jetzt. Denn es wird einen Wahlkampf geben, der die zentrale Frage stellt: Wählt Sachsen eine Regierung mit Herz oder soll der Hass regieren? In allen Konstellationen, die sich aus den gegenwärtigen Umfragen ergeben, kann es eine Regierung mit Herz nur mit der SPD geben. Dabei ist nicht nur die Landtagswahl im September eine Richtungsentscheidung, sondern bereits die Kommunal- und Europawahlen im Mai.

Momentan sieht es eher so aus, als würden die Grünen der SPD den Rang ablaufen – woher nehmen Sie Ihren Optimismus?

Grün wählen muss man sich erstmal leisten können. Hier gibt es die bürgerliche Oberschicht nicht in diesem Ausmaß, wie in Westdeutschland. In Sachsen werden im kommenden Jahr Gerechtigkeitsfragen im Mittelpunkt stehen. Da wird gerade die SPD dringend gebraucht.

Interview: Andreas Debski

