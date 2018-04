München -

Im NSU-Prozess hat das Münchner Oberlandesgericht am Dienstag überraschend einen Zeugen vernommen, den der neue Anwalt des Mitangeklagten André E. vor wenigen Tagen benannt hatte. Der Beginn der Verteidiger-Plädoyers verzögerte sich damit zunächst weiter.

Mit der Vernehmung des Zeugen wollte der neue Anwalt von E. ein Stück weit aus der Defensive kommen: Der Zeuge werde aussagen, dass E. am Tag, an dem der „Nationalsozialistische Untergrund“ aufflog, mit ihm in Zwickau frühstücken war, sagte Rechtsanwalt Daniel Sprafke, der E. erst seit kurzem vertritt. Die Anklage hatte dagegen in ihrem Plädoyer ausgeführt, E. sei an dem Vormittag bei der Hauptangeklagten Beate Zschäpe gewesen - das spreche für dessen große Nähe zum NSU.

Der Zeuge bestätigte dann zwar, dass er sich drei- bis viermal an dem benannten Ort mit E. getroffen habe - er konnte sich aber auch auf mehrfache Nachfragen nicht an einen konkreten Zeitpunkt erinnern.

Von LVZ