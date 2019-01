Leipzig

Neun von zehn Sachsen haben kurze Wege zu Bus und Bahn. Unter allen Flächenländern in Deutschland landet der Freistaat damit auf dem fünften Platz. Als gute Erreichbarkeit gelten eine maximale Entfernung zu nächsten Bus- oder Straßenbahnhaltestelle von höchstens 600 Meter Luftlinie und maximal 1200 Meter zum nächsten Bahnhof mit jeweils mindestens 20 Fahrtmöglichkeiten am Tag. Das trifft auf 91,1 Prozent aller Sachsen zu.

Hessen belegt in dem Ranking der Allianz pro Schiene den ersten Platz. 96,1 Prozent aller Hessen haben kurze Wege zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Saarland (Platz 2) gilt das immerhin für 95,7 Prozent der Einwohner. Es folgen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern (74,6 Prozent), gefolgt von Bayern, Niedersachsen und Brandenburg. Thüringen (85,5) kommt auf Platz neun.

Für das erstmals veröffentlichte Bundesländer-Ranking wurden Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zur Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr genutzt. „Ein dichtes, flächendeckendes Netz an Bahnhöfen und Haltestellen ist zwingende Voraussetzung für die Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, zu deren Mitgliedern Umwelt- und Fahrgastverbände, Gewerkschaften, Hochschulen sowie Verkehrs- und Automobilclubs gehören. Die Politik müsse dafür sorgen, dass man in allen Regionen Deutschlands Busse und Bahnen schnell erreichen kann. Nur so könne der Verkehr umweltfreundlich gestaltet werden. Bundesländer mit einer guten Erreichbarkeit des Öffentlichen Verkehrs kommen laut Flege auch auf bessere Umweltbilanzen im Verkehrssektor als die Regionen mit einem ausgedünnten Angebot.

Ein dichtes Haltestellennetz sei nicht nur gut für die Umwelt, es steigere auch unmittelbar die Lebensqualität durch kürzere Fahrtzeiten zur Arbeit oder in der Freizeit. Die Bundesregierung forderte Flege auf, das im Koalitionsvertrag angekündigte Tausend-Bahnhöfe-Förderprogramm zügig umzusetzen.

Die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin kommen übrigens auf wesentlich bessere Werte (um die 99 Prozent und darüber), da in dicht besiedelten Gebieten die Wege zu Bus und Bahnen generell kürzer sind.

Von Andreas Dunte