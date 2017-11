„Ein Licht im Advent“ – LVZ-Spendenaktion beginnt

Leipzig. Im vergangenen Jahr hatten 700 LVZ-Leser aus allen Regionen über 40.000 Euro gespendet. Damit konnte unter anderem in Leipzig alleinstehenden jungen Müttern und Vätern geholfen werden. Im „Haus Lebensweg“ der Diakonie wurde für sie eine neue Küche installiert, die rege fürs gemeinsame Kochen genutzt wird.

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, liebe Leser, um ihre Spenden.

Weihnachtsfeier in neuem Leipziger Café

In Leipzig wird für das Psychosoziale Gemeindezentrum „Blickwechsel“ gesammelt. Die Beratungsstelle in Trägerschaft der Diakonie ist ein Treffpunkt für Menschen, die unter chronisch psychischen Krankheiten leiden. Oftmals haben diese ihre Arbeit verloren, weil sie aufgrund der Krankheit und der vielen Klinikaufenthalte nicht arbeiten können. Ein wichtiger Treffpunkt im Gemeindezentrum ist das Cafe – doch das wirkt im Moment wenig einladend. Die Weihnachtsfeier droht auf Schaumstoff-Sitzen wenig festlich zu werden.

Aber nicht nur in Leipzig sammelt die LVZ wieder Spenden. In allen Lokalredaktionen gibt es Hilfsprojekte.

Ein Fußballplatz für Altenburg-Nord

In Altenburg pflegen der Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis“ und der Seniorenclub eine bemerkenswerte Nachbarschaft – und brauchen Hilfe für einen Fußballplatz und einen Filmbeamer.

Neue Geräte für Technikkurs in Gnandorf

In Borna ist das Kinder- und Jugendhaus Gnandorf mehrfach Opfer von Einbrüche geworden – jetzt fehlt es an Technik und einer richtigen Werkstatt.

Pflegemutter in Hohnbach braucht Hilfe

Im Muldental ist Pflegemutter Simone Bohne eine vielgefragte Frau. 45 Kinder hat sie schon in ihrem haus in Hohnbach betreut – für dringend nötige Renovierungsarbeiten fehlte bislang das Geld.

Tierheim Leisnig in Not

In Leisnig funkt die Tiernothilfe SOS – die Katzenstube platzt aus allen Nähten und ist für Mensch und Tier kaum noch zumutbar.

Unterstützung für Sornziger Heimkinder

In der Region Oschatz werden Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen auf einem Bauernhof bei Sornzig betreut.

Unterstützung für Delitzscher Familie

Die Kinder sind noch nie in den Ferien verreist – LVZ-Spenden sollen dies ändern. Ebenso in Delitzsch: Hier sind die Brüder Maximilian (16) und Hendrik (11) beide an Krebs erkrankt. „Ein Licht im Advent“ möchte ihnen den Wunsch nach einer Urlaubsreise erfüllen.

Da in diesem Jahr Heiligabend auf den Vierten Advent fällt, startet „Licht im Advent“ schon eine Woche früher, damit die Spenden noch rechtzeitig zum Fest die Empfänger erreichen. LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer bittet um rege Beteiligung: „Mit unserer LVZ-Spendenaktion haben Sie, liebe Leser, die Chance, ganz direkt zu helfen. Ihre Spende macht es möglich, dass auch Menschen in Not das Weihnachtsfest feiern können.“

Wie Sie mithelfen können und weitere Informationen zu den einzelnen Projekten finden Sie in unserem Special unter www.lvz.de/spendenaktion.

Von Olaf Majer