„Suboptimal“ – Haubitz-Vorschläge stoßen auf Kritik

Leipzig. Der Ärger war förmlich mit Händen zu greifen. Sachsens CDU-Fraktionschef Frank Kupfer fühlte sich gestern nach den Vorschlägen des neuen Kultusministers Frank Haubitz (parteilos) gemüßigt, daran zu erinnern, dass die schwarz-rote Koalition mit einem Maßnahmenpaket vor gerade mal einem Jahr bereits rund 214 Millionen Euro investiert hat. Nun müsse man über Fakten reden: „Wie viel verdient ein Lehrer wirklich im Vergleich als Angestellter und Beamter? Was kostet die Bürger eine Verbeamtung unserer Lehrer in der Zukunft – und was kostet die Altersabsicherung die nächste Generation?“, so Kupfer. Dabei sollten auch Alternativen wie ein eigenständiger sächsischer Tarifvertrag geprüft werden. „Gleichzeitig erwarten wir von Herrn Haubitz, dass die Schulverwaltung lösungs- und dienstleistungsorientiert arbeitet“, polterte der Fraktionschef.

Auch Sachsens designierter Ministerpräsident Michael Kretschmer nannte das Vorgehen von Haubitz „suboptimal“. Diplomatisch fügte er aber hinzu: „Es ist immer gut, wenn jemand Mut hat, von der eigenen Idee überzeugt ist und forsch nach vorn geht.“ Trotzdem müsse es ein gut überlegtes Verfahren sein, schließlich handele es sich um eine Weichenstellung. Haubitz hatte im LVZ-Interview auf die Frage, ob die Vorschläge mit Kretschmer abgestimmt seien, gesagt: „Wir haben darüber gesprochen.“ Resultat sei gewesen: „Wenn ich ein anderes Modell finde, das erfolgversprechender ist, dann muss man neu überlegen.“

Grundsätzlich ablehnen wollte Kretschmer die Vorschläge gestern aber nicht. Man müsse alles in Ruhe bewerten und seriös diskutieren: „Es ist richtig, wenn man dazu alle Instrumente auf den Tisch legt.“ Am 6. Dezember soll es eine Sondersitzung der Fraktion dazu geben.

Beifall für Haubitz kam dagegen vom Koalitionspartner. Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, lobte: „Endlich gibt es wieder fachliche Impulse aus dem Kultusministerium!“ Haubitz habe viele seit Langem vorgebrachte Ideen aufgegriffen und neue dazu gebracht. Gleichzeitig machte Friedel klar: „An einem Punkt sind wir klar auseinander: bei der Verbeamtung. Wir fordern seit Langem – auch mit Blick auf die vielen älteren Lehrkräfte – einen sächsischen Tarifvertrag.“

Auch die AfD stellte sich hinter Haubitz. Fraktionsvorstand André Wendt sagte: „Jedes Mittel muss ausgeschöpft werden, den desaströsen Personalnotstand an Sachsens Schulen zu beenden.“ Dazu gehörten neben einer Gehaltsanpassung für Grundschullehrer die vollständige Entfristung der Arbeitsverträge und auch die Verbeamtung, wenn keine anderen Maßnahmen helfen.

Für die Grünen ist die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern „eine Möglichkeit, die wir angesichts der dramatischen Situation nicht ausschließen sollten“. Die bildungspolitische Sprecherin Petra Zais mahnte, es bleibe aber abzuwarten, ob damit das Ziel, mehr Lehrerinnen und Lehrer für Sachsen zu gewinnen oder zu halten, erreicht werden kann. Ihre Kollegin Cornelia Falken von der Linken monierte, mehr als drei Viertel der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Schulen Sachsens würden von der Maßnahme nicht profitieren. „Gerade Lehrkräfte an den Schultypen mit dem größten Personalmangel würden in die Röhre gucken.“

Der Sächsische Lehrerverband (SLV) wiederum lobte. „Die Untrennbarkeit von Verbeamtung und wertschätzenden Maßnahmen für die verdienstvolle Lehrergeneration ist der richtige Ansatz zur Aufwertung des Lehrerberufs in Sachsen“, so Vorsitzender Jens Weichelt. „Staatsminister Frank Haubitz signalisierte dem SLV bereits seine Unterstützung für Höhergruppierungsperspektiven in allen Schularten.“

Das sieht die Gewerkschaft GEW ganz anders: „Selbst bei wohlwollender Betrachtung ergeben die einzelnen angekündigten oder nur angedeuteten Instrumente noch kein Gesamtkonzert. Dirigent Haubitz verteilt vielmehr Taktstöcke an die Schulleiter, die den Mangel vor Ort nun mit größerer Freiheit verwalten dürfen.“ Der Kultusminister müsse „sicherlich noch eine Nachhilfestunde in Sachen Beamtenstatus und Verfassungsrecht belegen, bevor er seine Überzeugungsarbeit in der CDU-Fraktion fortsetzt“.

Auch die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft warnte, eine breite Verbeamtung der Lehrer werde zu fiskalischen Mehrbelastungen für den Freistaat führen.

Von Roland Herold