Magdeburg

Am Ufer der Elbe tauchen wegen des extrem niedrigen Wasserstands derzeit vermehrt Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg auf. In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Technischen Polizeiamtes (TPA) allein in der vergangenen Woche an fünf Stellen Granaten, Minen oder andere Sprengkörper gefunden. In diesem Jahr waren es demnach bislang 21 Funde. Auch in Sachsen gab es etwas mehr solcher Munitionsfunde, wie das Polizeiverwaltungsamt mitteilte.

Funde nicht anfassen

Meist entdeckten Spaziergänger die Munition in Bereichen, wo normalerweise Wasser steht, sagte Sachsen-Anhalts TPA-Sprecherin Grit Merker. Es gebe aber auch Menschen, die den niedrigen Wasserstand nutzten, um in der Elbe gezielt nach alten Sprengkörpern zu suchen. „Das ist verboten und gefährlich“, warnte Merker. Solche Funde sollten auf keinen Fall angefasst werden. Es sei besser, sofort die Behörden zu informieren.

Auch nach Jahrzehnten im Wasser kann die Munition den Angaben zufolge noch gefährlich sein. Sedimente könnten sich auf den Sprengkörpern ablagern und eine Kruste bilden, die das gefährliche Innere verbirgt, sagte Merker. Oftmals sei die Metallhülle darunter bereits durchgerostet. „Fundmunition ist immer gefährlich“, verdeutlichte die TPA-Sprecherin.

Panzerminen entdeckt

Experten des Kampfmittelräumdienstes schauen sich jeden Fund vor Ort an. Dann werde entschieden, ob die Munition abtransportiert und entsorgt werden kann oder eine Entschärfung möglich ist, sagte Merker. In seltenen Fällen müssten die Sprengkörper direkt am Fundort kontrolliert gesprengt werden. Nötig war das aber zum Beispiel am Wochenende bei Fischbeck im Landkreis Stendal. Dort wurden zwei Panzerminen entdeckt, die bereits so stark beschädigt waren, dass nur die Sprengung blieb. Die Aktion verlief ohne Probleme.

Weitere Munitionsfunde gab es in der letzten Juli-Woche an einem alten Elbarm bei Dessau-Roßlau, nahe der Elbfähre in Sandau (Landkreis Stendal) und in Magdeburg. Entdeckt wurden nach Angaben des TPA unter anderem Panzer-, Gewehr- und Handgranaten sowie Munitionsteile von Infanterie. Vielfach seien am Ende des Zweiten Weltkriegs in dem Fluss Munitionsreste entsorgt worden, so Merker.

Schifffahrt eingeschränkt

Wegen der anhaltenden Trockenheit führt die Elbe derzeit extrem wenig Wasser. An der Magdeburger Strombrücke liegt der Pegel nur wenige Zentimeter über dem historisch niedrigsten Wert von 1934. Damals wurden 48 Zentimeter gemessen. Die Magdeburger Weiße Flotte hat die Fahrten ihrer Ausflugsschiffe auf der Elbe wegen des zu geringen Wasserstands bereits Anfang Juli eingestellt. Auch für Frachtschiffe bleibt in der Fahrrinne nicht genug Wasser. Die Sächsische Dampfschiffahrt GmbH in Dresden musste ebenfalls alle Fahrten einstellen.

Von LVZ