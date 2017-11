Nordsachsen: 600 Helfer stehen für den Katastrophenfall bereit

Delitzsch/Eilenburg. Alles ist durchorganisiert: Erst kommen die Feuerwehren, dann benachbarte oder Feuerwehren von weiter weg, dann der Katastrophenschutz. Dieser ist sozusagen die höchste Stufe, die „gezündet“ wird, wenn es beispielsweise Unfälle, Unwetter, Brände, Hochwasser, Tierseuchen oder Zugunglücke gibt. Nicht selten kommt bei schweren Ereignissen der nordsächsische Katastrophenschutz auch außerhalb des Landkreises zum Einsatz. Beim jüngsten Sturm Herwart forderte der Landkreis Leipzig die Eilenburger Drehleiter an. Aber auch die Nordsachsen können auf Unterstützung anderer Landkreise bauen.

Der Krisen-Stab hat seinen Sitz im Landratsamt in Delitzsch. Chef ist Landrat Kai Emanuel (parteilos), seine Stabschefin Dezernentin Angelika Stoye, Ordungsamtschef Frank Breitfeld komplettiert das Führungstrio. Sämtliche Dezernenten und Amtsleiter stehen ihnen zur Seite. Der Stab organisiert beispielsweise bei einer Tierseuche, dass Amtsärztin und Tierärzte zur Verfügung stehen, dass die Straßenmeistereien eventuell ausschildern, falls das notwendig ist. Zudem organisiert der Stab auch die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten wie dem Technischen Hilfswerk und dem Kriseninterventionsteam.

Fachliche Entscheidungen in Sachen Löschen, Retten und Bergen treffen dann Praktiker mit Ausbildung. Denn neben dem Verwaltungsstab schlagen auch die Feuerwehren mit dem Kreisbrandmeister an der Spitze ihre Einsatzzenralen auf, meist in Nähe des Ereignisortes. Die Feuerwehr-Chefs treffen von dort aus alle wichtigen Entscheidungen.

In Nordsachsen gibt es insgesamt fast 600 Helfer, meist sind das die Kameraden aus den Wehren, vom THW oder andere Rettungskräfte. 285 müssen ständig zur Verfügung stehen, um die 36 Fahrzeuge sowie 3 Anhänger bei den Feuerwehren und 26 Fahrzeuge sowie 3 Anhänger inklusive Feldküche bei den Hilfsorganisationen abzusichern. Die teilen sich auf in die beiden Schwerpunkte Brandschutz und Sanitätsdienst/Betreuung. In diesen beiden Komponenten gibt es dann unterschiedliche Einsatzzüge, die an unterschiedlichen Standorten stationiert sind. So gibt es beispielsweise einen Sanitäts- und Betreuungszug in Delitzsch, einen Wasserversorgungszug in Hohenprießnitz und den nordsächsischen Waldbrandlöschzug in Doberschütz.



Von Frank Pfütze