Leipzig

Bei einer großangelegten Razzia gegen die rechtsradikale Fanszene von Energie Cottbus haben Spezialkräfte der Polizei unter anderem Messer, Macheten, Schlagringe, Schlagstöcke, Baseballschläger, Elektroschocker und Sturmhauben sichergestellt. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) sprach am Donnerstag von insgesamt 20 Beschuldigten im Alter von 22 bis 45 Jahren - darunter Mitglieder der angeblich aufgelösten Fangruppe „Inferno Cottbus 99“. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 StGB vor und legt ihnen nicht weniger als 50 Straftaten zur Last, darunter diverse Körperverletzungen, Verstöße gegen das Waffengesetz und das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen.

„Es geht dabei um zahlreiche Vorwürfe, auch um die Bedrohung von Journalisten. Das alles ist keinesfalls hinzunehmen. Der Rechtsstaat weiß sehr wohl mit solchen Herausforderungen umzugehen und hat mit den gestrigen Maßnahmen ein sehr deutliches und zugleich notwendiges Zeichen gesetzt“, sagte Innenminister Schröter am Donnerstag.

Polizeipräsident: Auch Mitläufer zur Verantwortung ziehen

Mit der Auswertung der ebenfalls sichergestellten Speichermedien und Computer erhoffen sich die Ermittler weitere Rückschlüsse auf die Strukturen des Nazi-Netzwerks im Fanblock des Regionalligisten. „All die Taten dieser Gruppierung werden wir genauestens ausermitteln und die jeweiligen Verantwortlichen, und seien es auch nur Mitläufer dieser kriminellen Vereinigung, zur Verantwortung ziehen“, bekräftige der Cottbuser Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke die Bemühungen.

Innenminister Schröter forderte die Menschen in der Region am Donnerstag zudem zu mehr Engagement gegen den Rechtsextremismus auf. Die Lage in Cottbus sei anders als in anderen Städten, nirgends sonst gebe es in Brandenburg ein derart verfestigtes und vernetztes Milieu aus Neonazi-, Kampfsport-, Türsteher- und Hooliganszene, sagte Schröter. Die Stadt müsse dringend dagegen vorgehen.

Rechtes Netzwerk über das Stadion hinaus

Seit Jahren gelten sich große Teile der Fanszene von Energie Cottbus als rechtsextrem und überaus militant. Zentrales Element im Fanblock: die Gruppe „Inferno Cottbus 99“. Allerdings steht diese nicht allein, unter anderem werden auch „Collectivo Bianco Rosso“ und „WK 13 Boys“ zum Netzwerk gezählt. Immer wieder sorgten Mitglieder in den vergangenen Jahren mit antisemitischen, rassistischen oder nationalistischen Entgleisungen bei Spielen für Eklats im Stadion. Zuletzt feierten die Fans den Aufstieg ihres Teams in die dritte Liga standesgemäß in Kostümen und mit Fahnen des Ku-Klux-Klans.

Auch seit der offiziellen Auflösung von „Inferno Cottbus 99“ im Mai 2017 – wahrscheinlich um einer Strafverfolgung zuvorzukommen – hat sich die Situation kaum gebessert. Ganz im Gegenteil: Recherchen des RBB zufolge kontrollieren die ehemaligen Mitglieder inzwischen nahezu die gesamte Fankultur im Stadion der Freundschaft. Eine zwischenzeitlich gegründete, eher liberale Ultragruppe wurde verdrängt, seit Oktober 2018 sind auch alle anderen Zaunfahnen verschwunden. Stattdessen gibt es nur noch ein gemeinsames Banner – das Szenekennern den ehemaligen Inferno-Mitgliedern zuordnen. Eine Machtdemonstration im Stadion.

Teilnahme an ausländerfeindlichen Protesten

Auch außerhalb der Arena sind die Gruppierungen derweil nicht untätig. Bei den ausländerfeindlichen Protesten des Vereins „Zukunft Heimat“ im vergangenen Jahr in Cottbus waren Fans von Energie Bestandteil der Wütenden, ebenso bei den rechtsradikalen Ausschreitung und Hetzjagden auf Migranten in Chemnitz im vergangenen Herbst. Als detr Chemnitzer FC bundesweit für Schlagzeilen sorgte, weil Fans und Verein im CFC-Stadion dem verstorbenen Gründer der „Hooligans Nazis Rassisten“ (HooNaRa) gedachten, gab es parallel in der Cottbuser Arena ebenfalls solche Trauerbekundung – allerdings ohne die anschließende Empörung wie in Sachsen.

Wie weit der Arm bisweilen reicht, zeigt sich allein schon am Umfang der Razzia am Mittwoch. Nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und in Sachsen wurden insgesamt 33 Wohnungen, Büro- und Geschäftsräume durchsucht. Knapp 400 Beamte waren dabei im Einsatz, heißt es. „Es ist dies ein Milieu, das in der Region deutliche Überschneidungen aufweist und das wir bereits seit langem auf dem Schirm haben“, sagte Brandenburgs Innenminister Schröter und schob hinterher: „Ganz offensichtlich hat sich dabei in der Lausitz ein festes Geflecht herausgebildet.“

Von Matthias Puppe