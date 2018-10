Bautzen

Die Abschiebung eines 22-jährigen Libyers ist nach Einschätzung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen derzeit quasi unmöglich. Der Flugplatz in Tripolis mit angeschlossenem Gefängnis befinde sich unter Aufsicht einer islamistischen Gruppe, sagte der Richter bei einer Verhandlung am Mittwoch. Außerdem gebe es für Libyen weder ein Rückführungsabkommen noch Ansprechpartner. Grundsätzlich sah das Gericht bei der nochmaligen Betrachtung der Fluchtgründe des mehrfach vorbestraften Mannes sowie der derzeitigen Situation in dem nordafrikanischen Land aber kein Recht auf Asyl in Deutschland.

Im Mittelpunkt der Verhandlung standen ausschließlich asylrechtliche Fragen und nicht Straftaten des Klägers. Er sei weder zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren oder wegen schwerwiegender Straftaten verurteilt worden, wodurch man ihm den Flüchtlingsschutz aberkennen könne, sagte der Richter. Der Mann kam im November 2014 nach Deutschland, fast genauso lange beschäftigt er Polizei und Justiz. Nach der Beratung des Senats soll am Freitag der Beschluss zugestellt werden.

Von dpa